少女疑遭麥當勞主管性侵走絕路 另謀工作又被詐騙9萬淪人頭戶

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，少女母親上網貼文揭露事件引發關注，全案士林地檢署持續偵辦中，今再傳出少女受害離職後另謀工作，卻又遭遇詐騙損失9萬元，還不慎提供金融帳戶淪為詐騙人頭戶，對此，警方證實11月有報案受理紀錄。

少女母親日前上網貼文揭露事件引發關注，今現身受訪，指少女是前年8月初到住家附近麥當勞打工，主管很照顧少女，慢慢地有肢體接觸，少女起初心想主管不會加害自己，沒在心上，所以當主管伸手戳少女的腰，少女也戳回去，「反正只是在玩」。

沒想到，主管開始變本加厲，會趁下班將少女拉到監視器拍不到的地方性侵，少女起初擔心會丟工作，所以沒有反抗，但後來整個人都崩潰了，「一年下來十幾次，也因此罹患憂鬱症，又能清楚記得幾次？」

期間，少女曾警告主管「再這樣我告你」，對方卻稱「我富二代你告不贏」，少女想辭職主管又不肯簽字，少女後來乾脆直接不去上班，主管才肯簽名讓少女辭職，但這時少女已有嚴重憂鬱症。

少女曾找到其他工作，但涉案主管不斷騷擾，想誘導少女說錯話留下紀錄，少女發現後氣憤表示「倉庫、車道、冷凍櫃，別忘了你對我做的事，我是記得的」。

少女今年3月報案提告，案件5月移送士林地檢署偵辦，11月4日少女稱要外出去超商購物旋即失聯，11月6日在百齡橋墜河，11月7日上午在淡水河雙溪碼頭被發現，母女再見時少女已成冰冷遺體，白髮人送黑髮人。

少女母親指出，涉案主管事發後一句道歉都沒有，從來不覺得自己有錯，但在一次與少女的對話中不小心傳訊「賠償多少錢？」旋即收回訊息，少女及時截圖，隨後帶著截圖請法扶律師協助。檢方偵辦期間，主管接獲地檢署通知，還不斷追問少女「發生什麼事，為何我要去開庭？」

事發後只希望涉案主管能道歉、賠償少女精神損失，但對方至今一句道歉都沒有，「女兒曾說看到對方就想吐，所以不會讓對方到女兒墳前賠罪，但希望他對著女兒照片賠罪」、「如今等他們一個道歉等到女兒都沒了，這個結果誰能接受？」

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