麥當勞女員工性侵事件延燒 官方公布「案件時序」了

麥當勞女員工遭主管性侵事件，近日仍持續延燒。對此，麥當勞也發布聲明，公開由3月3日至9月10日期間的事件時間序，藉此讓外界理解官方的處理過程。

連鎖速食「麥當勞」近期遭一名母親在Threads爆料，指出女兒在16、17歲時因排班權利遭麥當勞主管性侵長達1年，並且得到憂鬱症，最終輕生。目前此事件在網路快速延燒，台北市警方及士林地檢署也證實，全案偵辦中。對此事件引發的社會關注，麥當勞也公布處理過程，說明案件時序如下：