17歲女工讀疑遭麥當勞主管性侵輕生 勞動局出手了要查雇主作為

麥當勞示意圖。路透

網友貼文揭露17歲少女遭速食店主管性侵後輕生經歷，引發社會關注。北市勞動局證實，今年12月9日有接獲民眾1999陳情，勞動局已限期12月27日前，要求麥當勞回復有關該案所為的一切調查資料，以利勞動局後續查處。

勞動局表示，接獲1999陳情後，即刻已經聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，除三度聯繫陳情人，向其說明所有依性別平等工作法之申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道予陳情人。

勞動局高寶華局長表示，本案已提出性侵害告訴部分，後續係由司法機關進行調查。至於雇主的職場性騷擾防治義務部分，勞動局於收到麥當勞的調查報告後，將依職權進行調查作業。

勞動局呼籲，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效之糾正及補救措施，不可輕忽，維護職場環境安全是雇主的責任，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，除了隔離行為人與被騷擾人、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導。

勞動局說，除應舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練，對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務等。如果雇主知悉後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有較為積極的後續處理，恐已涉及違法，雇主務必要注意。

勞動局提醒，為增進民眾及事業單位認識並重視「防治就業歧視」及《性別平等工作法》議題，勞動局於官網設立有專區，歷年來也有編製相關專刊及宣導摺頁，放置在勞動局網站(https://bola.gov.taipei）/首頁/業務服務/勞動服務/就業歧視及性別平等工作專區，民眾及事業單位皆可上網參閱。若有發生職場性騷擾案件但不清楚處理流程及方式，亦可向北市政府勞動局就業安全科洽詢（電話：1999轉7023）。

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