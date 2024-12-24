17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走絕路 士檢沉痛說明偵辦進度
網友貼文揭露17歲少女遭速食店主管性侵後輕生經歷，引發社會關注，士林地檢署今說明偵辦進度，指出已分別訊問告訴人、告訴代理人、被告及辯護人等，也已多次向速食店調閱相關資料查證、製作攤驗筆錄，全案積極偵辦中。
士檢今午除說明案件偵辦進度，也對於少女不幸過世感到沉痛，呼籲大眾尊重家屬，避免揣測案情，強調檢察官將盡速查明事實，依法處理。
全案源於，網友日前貼文控訴，17歲女兒遭「麥x勞」前主管以排班權利性侵導致罹患憂鬱症，辭職、報警後輕生，貼心的孩子成為冰冷遺體；麥當勞內部調查後認「性騷擾」案成立，今年5月辭退涉案主管。
貼文昨引起大批網友關注，傳出少女今年3月向台北市警局婦幼隊報案，由士林分局警方偵辦，今年5月移送士林地檢署偵辦，檢警昨夜證實全案偵辦中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言