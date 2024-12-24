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17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

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17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

網友貼文揭露17歲少女遭速食店主管性侵後輕生經歷，引發社會關注，士林地檢署今說明偵辦進度，指出已分別訊問告訴人、告訴代理人、被告及辯護人等，也已多次向速食店調閱相關資料查證、製作攤驗筆錄，全案積極偵辦中。

士檢今午除說明案件偵辦進度，也對於少女不幸過世感到沉痛，呼籲大眾尊重家屬，避免揣測案情，強調檢察官將盡速查明事實，依法處理。

全案源於，網友日前貼文控訴，17歲女兒遭「麥x勞」前主管以排班權利性侵導致罹患憂鬱症，辭職、報警後輕生，貼心的孩子成為冰冷遺體；麥當勞內部調查後認「性騷擾」案成立，今年5月辭退涉案主管。

貼文昨引起大批網友關注，傳出少女今年3月向台北市警局婦幼隊報案，由士林分局警方偵辦，今年5月移送士林地檢署偵辦，檢警昨夜證實全案偵辦中。

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士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

主管 性侵 檢察官 速食店 麥當勞

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