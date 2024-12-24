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「遊艇界李宗瑞」撿屍、下藥性侵女子 囚15年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「遊艇大亨」稱號的張志傑在錢櫃下藥性侵女子，被依乘機性交等罪判刑9年，卻畏罪逃亡遭通緝，直到去年9月才落網。台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

張志傑綽號「張約翰」，2007年間以中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張2017年間曾撿屍酒醉女子，並於在大佳河濱公園性侵得逞，此案獲緩刑。但張不知悔改，同年12月又被控下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑4年2月，2018年1月又對另名子下藥未遂，犯依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑6年，2案一審定應執行刑9年。

台北地檢署命令自2018年6月起至2025年6月止，張應至住居所轄區派出所登記報到，他卻在2022年一審判刑後潛逃，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。

台北市警士林分局專案小組埋伏、跟監數月，去年9月初發現張出現在淡水山區產業道路，立即上前圍捕。張準備拔腰間的槍射擊，警方迅速擒抱壓制在地，取出克拉克手槍1把、子彈11顆，並在藏匿處所發現他在於窗邊架設脫逃繩索，屋內還有改造掌心雷手槍、子彈和各類刀械。

張志傑2017年12月9日早上在台北市忠孝東路見一名女子酒醉，便將女子帶到一家旅館性交，還拍下對方的影像。2018年1月27日晚上8點半，張在咖啡店內挑選另一名女子旁的座位坐下，卻趁對方上廁所時將FM2摻入她的飲料中，被害人喝了飲料覺得不適，隨即前往隔壁、媽媽開的美髮店內自保。

被害人的母親看到張在門外徘徊，覺得有異，被害人隔天前往榮總就診，結果尿液篩檢出FM2代謝物，報警處理。警方根據監視器畫面追出張的身分，2018年3月15日到張家搜索，扣到被害人的照片、影片與FM2白色圓形錠劑5顆。

張否認犯罪，先是指喝茫的女子自行赤裸，他「鬧著」將生殖器擺在她嘴唇邊，女子也知道他在拍照，並未要求刪除；他也不承認在咖啡店下藥。高院認為張志傑惡性重大，改依以藥劑犯強制性交以及一條未遂罪加重判他15年徒刑。

張志傑不服二審判決，再上訴三審，最高法院認為高院認事用法無違誤，量刑妥適，判上訴駁回。

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有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑，最高法院駁回他上訴定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑，最高法院駁回他上訴定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影

咖啡店 性侵 被害人 通緝 遊艇

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