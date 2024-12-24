台中工人颱風假硬上友人13歲女兒 少女外婆撞見…判7年10月

台中卓姓工人去年趁海葵颱風來放假時，跑到朋友家硬上對方13歲的女兒，因外婆回來撞見才停止，少女氣憤到發抖一度情緒崩潰，其母親也質問卓「那是我女兒耶」、「我很相信你」；法院以卓犯後否認沒賠償，態度不佳，依加重強制性交罪判他7年10月，可上訴。

檢警調查，卓男2023年9月4日得知少女母親颱風假仍須上班獨留女兒在家，當天一早9點多就跑到她家，見少女在房間睡覺，爬上床不顧她反對強脫衣褲、壓住手腳硬上得逞，途中因少女外婆回來整理資收物撞見才停止離開。

台中地院審理時，卓男矢口否認性侵，辯稱不確定當天有沒有去少女家，也沒發生性行為；少女證稱，當天颱風假睡到一半見卓男進房就問他要幹嘛，卓就說「不知道要去哪」後，突然跑上床欺負她，伸手亂摸胸、趴在她身上，自己被壓住動不了慘遭性侵。

少女還說，不同意卓男這樣做，自己也有反抗，沒多久外婆回來卓才停止，她趕緊鎖門並問外婆卓走了沒；少女母親也說，不知卓跑去她家，事後得知向女兒詢問，對方坦言拒絕和卓發生關係，但還是發生了，自己再問卓，卓則否認說自己動作粗魯，可能拉褲子不慎碰到少女。

法院查，根據卓男當天手機上網位置，連線的基地台與少女住處極為接近，少女母親事後也傳LINE質問「你有沒有做安全措施」、「那是我女兒耶，我的心」，及「我很相信你，但你那句沒有分寸，我慌了」等語。