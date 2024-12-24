聽新聞
0:00 / 0:00
台中工人颱風假硬上友人13歲女兒 少女外婆撞見…判7年10月
台中卓姓工人去年趁海葵颱風來放假時，跑到朋友家硬上對方13歲的女兒，因外婆回來撞見才停止，少女氣憤到發抖一度情緒崩潰，其母親也質問卓「那是我女兒耶」、「我很相信你」；法院以卓犯後否認沒賠償，態度不佳，依加重強制性交罪判他7年10月，可上訴。
檢警調查，卓男2023年9月4日得知少女母親颱風假仍須上班獨留女兒在家，當天一早9點多就跑到她家，見少女在房間睡覺，爬上床不顧她反對強脫衣褲、壓住手腳硬上得逞，途中因少女外婆回來整理資收物撞見才停止離開。
台中地院審理時，卓男矢口否認性侵，辯稱不確定當天有沒有去少女家，也沒發生性行為；少女證稱，當天颱風假睡到一半見卓男進房就問他要幹嘛，卓就說「不知道要去哪」後，突然跑上床欺負她，伸手亂摸胸、趴在她身上，自己被壓住動不了慘遭性侵。
少女還說，不同意卓男這樣做，自己也有反抗，沒多久外婆回來卓才停止，她趕緊鎖門並問外婆卓走了沒；少女母親也說，不知卓跑去她家，事後得知向女兒詢問，對方坦言拒絕和卓發生關係，但還是發生了，自己再問卓，卓則否認說自己動作粗魯，可能拉褲子不慎碰到少女。
法院查，根據卓男當天手機上網位置，連線的基地台與少女住處極為接近，少女母親事後也傳LINE質問「你有沒有做安全措施」、「那是我女兒耶，我的心」，及「我很相信你，但你那句沒有分寸，我慌了」等語。
法院綜合相關證據不採信卓辯詞，認為他為滿足性慾不顧少女心智未健全，妨害其身心，犯後否認沒有調解、賠償，態度不佳，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判他7年10月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言