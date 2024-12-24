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專淫少女加重判4年2月 原認是「窄門」判未遂…二審改既遂
有多項性侵前科的男子陳育澤，結識一名未滿14歲的少女並約會，被控撫摸她下體，但因陰道過窄，兩度指侵未遂。少女無故離家，母親報警協尋，警察找到少女後，母親檢視女兒手機發現她與陳的不雅對話，氣得提告。一審依2個對未滿14歲之女子為性交未遂罪判陳3年4月徒刑，台灣高等法院認定陳已觸摸外陰部，以既遂論，判4年2月刑。
陳育澤2023年1月30日、31日凌晨，開車前往新竹縣竹東鎮少女住處，約少女出門，兩人就在陳的轎車後座「親熱」。陳除了撫摸少女胸部外，也試著指姦對方，但都因少女陰道過於「狹窄」而作罷。
今年3月11日，少女無故離家並與陳外出，母親報警處理，在找到女兒後，母親檢查她的手機通訊軟體，這才發現女兒與陳之間不單純。
陳在一審審理時才認罪，加上有少女證述、相關路段監視器畫面、新竹台大分院驗傷診斷書等佐證，新竹地院認定陳犯罪事證明確。陳因試圖指侵但「無法進入」，依刑法未遂犯規定減刑，但他是對「對未滿14歲」的少女侵害，刑法也特設處罰規定，2次犯行因時間不同，因此分論併罰。
新竹地院認為案發前陳育澤就有多次與少女性交而遭判刑的紀錄，除素行不良，還都是相同類型的犯罪，認為他毫無悔過之心。竹院批陳利用少女年幼而發洩性慾，罔顧少女身心發展，為社會道德、法理不容，且他在警詢、檢察官偵訊及一審準備程序時都不認罪，判他3年4月徒刑。
案經上訴，高院認為陳育澤的手指已經觸摸到少女的外陰脣、小陰唇，改認定「既遂」，2罪各處3年2月刑，合併應執行4年2月。
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