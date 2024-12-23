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麥當勞工讀生疑遭主管性侵輕生 北市警：已受理報案移送士檢

中央社／ 台北23日電

有民眾在社群平台Threads上指控，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後仍罹患憂鬱症最後輕生。北市警已受理報案偵辦。麥當勞指出，會全力配合執法單位調查。

有民眾在Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵，並得了憂鬱症，之後雖離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

台北市警察局士林分局今晚表示，針對北市有女員工遭主管妨礙性自主一案，警方受理報案後便積極偵辦，並於5月移送士林地檢署。

對此，台灣麥當勞發布聲明表示，「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。」

麥當勞說，公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據「性別平等工作法」，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌零容忍，5月解雇被申訴的當事人。

麥當勞說，對此令人遺憾的事件，向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。

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有民眾在社群平台Threads上指控，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後仍罹患憂鬱症最後輕生。美聯社
有民眾在社群平台Threads上指控，女兒到麥當勞打工後遭主管性侵，離職後仍罹患憂鬱症最後輕生。美聯社

性侵 性騷擾 麥當勞

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