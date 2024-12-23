醫界爆性騷住院醫師、猥褻女童 醫改會：不可縱放輕判

台大醫院婦產部醫師接連爆發性騷、性侵案件，包括近期知名不孕症權威C教授涉性騷擾住院醫師等人，而另一名權威鄭教授也在日前被藥廠女業務提告性侵，檢方今年4月調查搜索，訊後鄭教授以40萬元交保。其實，台大醫院不只婦產部，骨科部主任王至弘3年前涉在辦公室內猥褻一家藥廠派駐醫院的女研究助理，經被害人提告。

有關王至弘猥褻藥廠女研究助理一案，台北地方法院日前依強制猥褻罪判王至弘8月徒刑，王上訴，台灣高等法院雖駁回上訴，但認為王「不會再犯」，緩刑3年，支付公庫100萬元、接受法治教育課程一場次。

此外，本月初，新竹一名紀姓小兒心臟科醫師趁為女童檢查心臟機會襲胸，新竹地院認為其行為嚴重戕害母女對醫師的信賴，依猥褻幼女與利用機會猥褻罪判刑7月。法官調查，女童前年11月19日在母親陪同下前往醫院就診，醫師利用為女童檢查心臟機會，在兒童超音波室內，以手持超音波探頭方式，將探頭放在女童胸部上游移，並接續以手指抓取、碰觸乳房、乳頭，期間女童因醫療照護關係，無法判斷用意而未明確表示反對，該醫師即以此方式對女童為猥褻行為得逞。

醫界接連爆發醫師性騷擾、性侵、猥褻案件，外界不免憂心，這樣的醫師還能替病人看病嗎？醫改會執行長林雅惠說，醫師性騷擾、性侵、猥褻案件可以分為二類，分別是權力性騷擾、性侵，以及看診時利用醫病權利不對等侵害病人，面對可能會碰觸到病人隱私部位又涉及性騷擾、性侵等專科醫師「絕不可輕判縱放」。

林雅惠說，基於醫師職業的特殊性，性騷擾、猥褻恐不只是單一事件，有可能是長期累犯，必要時可能還需要心理治療，但依國內現行狀況，除非是判決確定或醫師懲戒為停止執業時，民眾才會知道醫師犯法，政府應檢討現行醫師不良紀錄公開機制。

例如，台大婦產部C教授離職後，又到中部某醫院任職，但該院發表聲明指出，不清楚C教授性騷擾案件。林雅惠說，如果連聘僱的醫院都不知道醫師涉及性騷擾，一般民眾又該如何自保。

林雅惠指出，美國、英國都有相關公開機制，可以查詢醫師有無遭受紀律處分的歷史紀錄，甚至在英國違法的醫師不僅不可以看診，甚至連健康衛教都不可以進行，以保護不知情的病人，但在國內的查詢機制、可近性都是十分困難，民眾就醫保障十分不足，政府應該加以改善。

至於小兒心臟科醫師竟對兒少患者下手，對受害者影響更為深遠，林雅惠說，依「兒少法」97條，如果猥褻兒少確定屬實可以公布姓名，但為何涉及猥褻兒少案件的醫師姓名沒有被公布，這是涉及病人隱私安全的問題，「不應該就這樣讓它過去」。