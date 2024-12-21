男員工當眾「露下體」嚇壞女同事 丟了飯碗、被判拘役10日

台南某電腦公司陳姓男子今年6月22日上午營業開放時段，竟在1樓門市櫃台區公然對著女同事打手槍，樓上還有學員及講師上課，女方嚇的向老闆哭訴，經公司報警處理，開除陳外，通報勞動部職場性騷擾，陳辯稱不清楚女方為何會如此指控，法官認他犯公然猥褻罪處拘役10日。

陳坦承，當時與女方同處門市後面及櫃台，但矢口否認犯行，辯稱並不清楚女方為何會指述他對女方露出生殖器。

然而，女方於警詢時證述歷歷，老闆也於偵查中證稱，陳與被害人工作處均在該公司1樓，被害人在1樓前端門市櫃台，同址3樓有講師和學員。老闆說，被害人於案發後有打電話，哭訴陳對她露出下體，她感到害怕。

據調查，翌日陳為此向老闆說他有做對不起被害人，對公司很抱歉，要提出辭呈。陳於偵查中供稱與女方之間並無糾紛。

此外，老闆與被害人以LINE對話稱：行為人也承認對您有不雅舉動，公司已針對陳給予開除處罰，已通報勞動部職場性騷擾通報系統等擷圖可供佐證。