台中2男輪流無套硬上妙齡女 辯稱：她覺得我們長得不錯

台中徐姓、高姓男子認識酒吧1名年輕女員工約回家玩牌朝她灌酒，還合力押上床脫光衣物，2男甚至輪流對女子口交、性交得逞，犯後均否認辯稱，女子覺得他們長得不錯，想試看看；法院認為女子指證歷歷有驗傷等可佐，依加重強制性交罪判2人均7年6月，可上訴。

檢警調查，徐、高2020年10月26日在北區中清路酒吧認識女店員，雙方暢談愉快在約去唱歌喝酒，27日凌晨2點多再到徐男住處繼續聊天，3人邊玩牌、喝酒，徐男竟趁著酒意將女子強拉進臥室，高也尾隨在後。

2人不顧女子反對，竟共同將她壓制在床上，輪流多次對女子口交、性交，後來經女子表示朋友要來接她才讓其離去，女子當下就向朋友哭訴遇害，並陪同報警提告。

台中地院審理時，徐男否認性侵辯稱是合意性交，還說喝酒時3人有聊到發生性行為這件事，女子還說她已經很久沒做，覺得徐、高都長得不錯，好像可以試看看。高則說，女子自稱雙性戀，男生女生都可以，並稱他們都長得不錯可嘗試看看。

女子證稱，在徐男家玩牌輸了要喝啤酒，她遭灌酒被徐拉進房間壓在身上，高就過來脫她衣服，自己無力抵抗2個男性就遭脫光，慘遭2人輪流口交、性交，自己酒醉又無力，有一直說不舒服、不希望這樣，但仍被壓手、掐脖硬上，且徐、高都沒有戴保險套。

法院查，女子驗傷其左手、額頭及脖子多處紅腫，與其陳述遭拉進房間、壓在床上及遭掐脖相符；女子朋友也說，當天載她回家時女子爆哭、情緒崩潰，還說覺得很髒想洗澡，勸說後才去驗傷，事後還得去看精神科。

法院審酌，徐、高為逞私慾對女子性侵釀身心受創，犯後否認沒有和解賠償，審酌一切情狀後依二人以上共同犯強制性交罪均判徐、高7年6月徒刑。

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