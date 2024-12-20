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「只能最後一次考研究所」學長壓力大 偷拍政大學妹如廁判刑4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國立政治大學。聯合報系資料照
國立政治大學。聯合報系資料照

24歲李姓男子尾隨女大學生進入政治大學「大勇樓」女廁所，躲在隔壁廁間偷拍，警方獲報到場處理，李將偷拍影像刪除，檢方偵辦，依無故攝錄他人性影像罪起訴，台北地方法院審理，今判李有期徒刑4月。可上訴。

2023年10月16日上午10時，警方獲報政治大學發生偷拍案事件，有女大生在「大勇樓」如廁時被偷拍。

檢警調查，被害女大生立刻將手機推回去且衝出去找人，先將隔壁廁所的門壓住，呼喊請同學協助報警，警方到場，將李帶出，不過，李手機內偷拍資料已經刪除，警方訊後，仍依妨害秘密罪將李移送法辦。

李供稱，自己也是政大的畢業生，就在附近租屋，影像都是在政大拍攝，偷拍的目的只是想要收藏而已，檢方認定李犯罪嫌疑重大，聲押禁見他獲准，偵結後起訴，李在法院認罪。

判決書說，李自承因父親為中度肢體殘障，家中經濟僅得支持他最後一次報考研究所，因壓力過大才犯罪，不過，李所為造成被害人極度驚恐、身心受創甚鉅，難認他確保不再犯，依法量刑，且為緩刑之宣告。

偷拍 廁所 政治大學

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