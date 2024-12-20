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逾5童受害！嘉義縣國小代課狼師性侵還錄影 檢今聲押禁見獲准

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導

圖為性侵受害者示意圖。圖／AI生成
圖為性侵受害者示意圖。圖／AI生成

嘉義縣29歲某國小前代課謝姓老師2020年10月至2023年期間涉嫌對小學生性侵害，還在過程錄影記錄，檢警追查發現多人受害，今天以犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據、勾串證人之虞，向地院聲請羈押禁見獲准，送至嘉義看守所。

據了解，有家長發現孩子出現非該年齡會有的行為，經追問才發現孩子被老師性侵，且孩子還提到其他同學也有類似經歷，報警後整件事因此曝光。檢察官擴大追查其他被害人，經聯繫找上5名被害人，但怕有更多學生受害，將擴大偵辦，也希望被害者主動聯繫。

檢警指出，嘉義縣某國小前代課老師涉嫌妨害性自主案件，29歲謝姓男子疑對未成年學生性侵害，雙方會互相自慰，且有侵入性行為，甚至謝姓男子還在過程中錄影，因擔心謝男會滅證，經通知多名被害人陳述，持搜索票將他拘提到案，向法院聲請羈押。

檢方表示，謝姓男子對多名未成年學生涉有妨害性自主等犯嫌，涉犯刑法第227條對未成年人性交、猥褻、第228條利用權勢性交、猥褻及兒童及少年性剝削防制條例之拍攝兒少性影像等犯罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串證人之虞，法院裁定羈押禁見。

縣府教育處表示，有學生在就讀國中後向教師透露曾被性侵，學校依程序通報並立案調查。調查過程中，比對學生證詞與普查結果，評估受害學生恐有多人，請受害學生在教師及社工人員陪同下向警方報案，並將調查紀錄同步移送警察局。

縣府教育處指出，同步通知謝姓男子目前服務之他縣市，停聘配合調查。目前行政調查已完成，預計12月底前會完成調查報告，後續將聘請外部委員召開性別平等會，完成相關程序後將至教育部系統登錄，最重懲處會將謝姓教師永久除聘。

嘉義 性侵 未成年

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