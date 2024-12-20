聽新聞
0:00 / 0:00
86歲翁放A片對女居服員摸腿襲胸挨告 判決逆轉
桃園中壢86歲曾姓老翁，由於罹病行動不便，由居家服務員協助生活起居，卻趁2名女居服員到府服務時，播放成人片摸對方大腿內側及襲胸，居服員不甘受辱報警提告，遭桃檢依違反性騷擾防治法起訴；桃園地院審理後，認為證據不足，法官諭知曾翁無罪。
法官說明，除了A女和B女2名居家服務員的陳述之外，沒有其他補強證據支持，而且她們陳述的可信度未達到讓一般人毫無懷疑並確信為真實的程度，因此被告曾翁應判無罪。
起訴指出，曾翁罹有身心障礙，先後由已成年的居家服務員A女、B女到宅協助洗澡、餵食、陪同外出等日常生活照顧，2023年12月19日下午3點，趁A女協助其生活起居時，以左手拿手機播放成人影片，右手觸摸A女左大腿內側，對A女騷擾；今年1月5日上午9點，又趁B女協助其生活起居時，徒手觸碰B女胸部，對B女騷擾得逞。
檢方起訴說明，警方受理後認被告曾翁涉犯刑法的強制猥褻罪嫌，經查，依據被告提出天晟醫院診斷證明書指出，被告經診斷患有眩暈症、腦血管疾病等情，且被告行動不便須有居服員照顧其生活起居，因此被告摸腿襲胸的行為皆是趁居服員於照顧時進行的性騷擾犯行，與強制猥褻需有強暴、脅迫等手段不同，因此依違反性騷擾防治法起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言