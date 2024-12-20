86歲翁放A片對女居服員摸腿襲胸挨告 判決逆轉

桃園中壢86歲曾姓老翁，由於罹病行動不便，由居家服務員協助生活起居，卻趁2名女居服員到府服務時，播放成人片摸對方大腿內側及襲胸，居服員不甘受辱報警提告，遭桃檢依違反性騷擾防治法起訴；桃園地院審理後，認為證據不足，法官諭知曾翁無罪。

法官說明，除了A女和B女2名居家服務員的陳述之外，沒有其他補強證據支持，而且她們陳述的可信度未達到讓一般人毫無懷疑並確信為真實的程度，因此被告曾翁應判無罪。

起訴指出，曾翁罹有身心障礙，先後由已成年的居家服務員A女、B女到宅協助洗澡、餵食、陪同外出等日常生活照顧，2023年12月19日下午3點，趁A女協助其生活起居時，以左手拿手機播放成人影片，右手觸摸A女左大腿內側，對A女騷擾；今年1月5日上午9點，又趁B女協助其生活起居時，徒手觸碰B女胸部，對B女騷擾得逞。