嘉縣前代課師涉性侵多名學童 嘉院裁定羈押禁見
29歲謝姓男子自109年起擔任嘉義縣某國小代課老師，涉對多名未成年學童性侵害，嘉義檢警昨天拘提到案，依有反覆實施同一犯罪之虞，今天向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。
嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，嘉檢今年11月間，接獲嘉義縣警察局竹崎分局通報，指縣轄某國小前代課老師謝姓男子疑對未成年學童性侵害案件，指派婦幼專組檢察官郭志明指揮偵辦。
嘉檢表示，檢方通知多名被害人到場陳述，即時保全相關證據，於昨天指揮警方持搜索票前往謝男住所搜索，並拘提謝男到案。
經檢方漏夜訊問後，認為謝男於109年10月至112年期間，對多名未成年被害人涉有妨害性自主等犯嫌，涉及對未成年人性交、猥褻、利用權勢性交等犯罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據、勾串證人之虞，並有反覆實施同一犯罪之虞，今天向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。
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