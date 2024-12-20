性侵殺女師逃死 邢泰釗：將提非常上訴

憲法法庭判決為死刑設下嚴峻執行門檻，檢察總長邢泰釗昨證實，卅七名死囚有卅人的評議簿找不到，將從寬為有利認定，研議對卅人提非常上訴。犯下師鐸獎陳姓女教師性侵殺人案的劉志明逆轉死刑改判無期徒刑確定，正研議提非常上訴。

立法院司法及法制委員會昨審查預算，立法委員吳宗憲就死刑議題質詢法務部，並針對檢察總長如何處理死刑詢問。

吳宗憲說，憲法法庭判決執行死刑須一致決，引發極大爭議，卅七名死囚的死刑評議簿有卅件已不見，應如何處理？

吳宗憲說，性侵殺害師鐸獎女教師的劉志明改判無期徒刑，家屬想知道法官評議內容，不過向法院申請查看，法官推說「不是當事人」，向檢察署申請，檢察官說「不是判死沒必要」。

吳宗憲說，死者家屬認為十年來都沒受保護，才自嘲「國家的孤兒」，更點名高雄高分檢不可欺負當事人。

邢泰釗說，卅七名死囚確有卅件評議簿找不到，無法確定是一致決，因此會從寬認定，全部研議提起非常上訴；至於有評議簿的七件，仍要審查有無強制辯護、言詞辯論、是否為最嚴重之罪、有無受刑能力，才能決定是否提非常上訴。

邢說，卅七名死囚有卅一人已委託律師申請閱卷，目前有十三件閱卷完畢，剩下的十八件陸續通知閱卷，希望在月底閱完，此外，師鐸獎女教師性侵殺人案因家屬有來最高檢陳情，目前已經分案研議提起非常上訴。

關於女教師家屬抗議無法得知案子如何改判無期徒刑，法務部長鄭銘謙表示，評議簿屬於司法院的事，法務部常務次長黃謀信補充說，建議可循政府資訊公開法、檔案法相關法律尋求解方。