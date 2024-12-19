Fans17涉兒少性剝削遭封網 衛福部曝接獲6案共5人受害

網路成人片平台「Fans17」上傳上萬部未成年性影片，橋頭地檢署偵辦後，聲押蔡姓負責人等6人獲准。因違反兒少性剝削防制條例，該網站已由地檢署指揮高雄刑警大隊封網，衛福部保護司表示，今年共接獲Fans17相關網址6個，被害人共5人。

衛福部保護司長張秀鴛表示，衛福部性影像處理中心今年接獲Fans17相關網址後，皆轉由社政窗口裁罰，且接獲性影像通知後，網址皆已移除，性影像中心已與橋頭地檢合作，若有Fans 17被害人求助性影像中心，性影像中心會在取得被害人同意後，將相關聯繫方式提供給橋頭地檢進行偵辦。

Fans17網站會員上萬人，已被檢察官、高雄市刑大行文關閉。據了解，該平台流傳身著高中職制服不雅影片，還有未成年被害人發現不雅影片遭上傳，報警求助，連藝人黃子佼持有的不法影片也在該平台流傳，而且許多人不知自己遭偷拍上傳，被害未成年人數還難以估算。辦案人員指儼然是「創意私房」翻版。