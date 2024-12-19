Fans17涉兒少性剝削遭封網 衛福部曝接獲6案共5人受害
網路成人片平台「Fans17」上傳上萬部未成年性影片，橋頭地檢署偵辦後，聲押蔡姓負責人等6人獲准。因違反兒少性剝削防制條例，該網站已由地檢署指揮高雄刑警大隊封網，衛福部保護司表示，今年共接獲Fans17相關網址6個，被害人共5人。
衛福部保護司長張秀鴛表示，衛福部性影像處理中心今年接獲Fans17相關網址後，皆轉由社政窗口裁罰，且接獲性影像通知後，網址皆已移除，性影像中心已與橋頭地檢合作，若有Fans 17被害人求助性影像中心，性影像中心會在取得被害人同意後，將相關聯繫方式提供給橋頭地檢進行偵辦。
Fans17網站會員上萬人，已被檢察官、高雄市刑大行文關閉。據了解，該平台流傳身著高中職制服不雅影片，還有未成年被害人發現不雅影片遭上傳，報警求助，連藝人黃子佼持有的不法影片也在該平台流傳，而且許多人不知自己遭偷拍上傳，被害未成年人數還難以估算。辦案人員指儼然是「創意私房」翻版。
橋頭地檢署依違反兒少性剝削條例聲押平台董事長蔡孟翰等六人獲准，包括「爆料公社」負責人葉昌圳；另網紅「小哥哥艾理」交保20萬元。
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