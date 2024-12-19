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朱學恒強制猥褻判11月沒有「假釋」的機會 可以這樣關…

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月確定，近期發監執行；朱的刑期屬於短期刑，累進處遇來不及累積假釋分數，要關到刑滿，不過，他如果表現良好，「賺」幾天縮刑也不是不可能。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒2度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞，朱判刑11月確定。

依陳報假釋條件，初犯執行逾2分之1、累犯逾3分之2得申請假釋，不過，有期徒刑的執行至少須滿6月，且累進處遇進至2級以上，且最近3個月內教化、作業、操行等各項成績總分要9分以上，還要有悛悔實據。

朱學恒判刑11月，由於刑期較短，會來不及陳報假釋就刑滿出監，但朱還是有機會因表現好獲一點「縮刑」提早出監。

行刑累進處遇條例規定，累進處遇至第三級以上的受刑人，每月成績總分在10分以上者，得分別縮短刑期；例如，第三級受刑人，每執行1個月縮短刑期2日；第二級受刑人，每執行1個月縮短刑期4日；第一級受刑人，每執行1個月縮短刑期6日。

簡單來說，累進處遇三級以上可以縮短刑期，實際的分數還是要以受刑人拿到的為準，朱學恒入獄後，如果維持良好表見，他的11月有期刑大概可以有8到12天縮刑。

台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片
名嘴朱學恒。圖／聯合報系資料照片

受刑人 朱學恒 陳菁徽

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