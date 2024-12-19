國小師用餅乾拐騙女童到美術教室指侵 囑「不能說」判10年

基隆市李姓國小美術社團老師，以到教室拿餅乾為由，把手伸進女童褲內觸摸私密處指侵。李雖否認，基隆地院依醫師檢驗報告認定犯行，依對未滿14歲女子犯強制性交罪重判10年徒刑。台灣高等法院今駁回上訴。

2年多前，李姓社團老師在國小美術教室內，趁四下無人，正面環抱一名女童，並伸手進褲子觸摸私密處，還要求女童不得告訴別人，強制性交得逞。

一審時，李向法官表示他一生奉公守法，退休之際卻一時失常，有想彌補被害人，請求減刑。但法官認為，李已非年輕氣盛、涉世未深之人，老師原肩負「師者，傳道、授業、解惑也」重責大任，為逞個人私慾，以去美術教室拿餅乾為由，藉機指侵滿足自己性慾，嚴重折損為人師表之形象，辜負學生家長之信任及破壞校園安全環境。

基院認為，這件事造成被害人一輩子難以抹滅的陰影，但李犯罪後未坦認犯行，也未與被害人家屬和解，明顯是沒有反省，相當不應該，因此判處10年有期徒刑。案經上訴，台灣高等法院認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。