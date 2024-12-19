快訊

台中全聯倉儲大火10多人受困 雲梯車驚險搶救畫面曝光

影／全聯倉儲大火多人待援 空拍待援者困頂樓畫面曝

胖燦瘦了一大圈變型男 鄭文燦苦笑「可見我有多委屈」

國小師用餅乾拐騙女童到美術教室指侵 囑「不能說」判10年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

基隆市李姓國小美術社團老師，以到教室拿餅乾為由，把手伸進女童褲內觸摸私密處指侵。李雖否認，基隆地院依醫師檢驗報告認定犯行，依對未滿14歲女子犯強制性交罪重判10年徒刑。台灣高等法院今駁回上訴。

2年多前，李姓社團老師在國小美術教室內，趁四下無人，正面環抱一名女童，並伸手進褲子觸摸私密處，還要求女童不得告訴別人，強制性交得逞。

一審時，李向法官表示他一生奉公守法，退休之際卻一時失常，有想彌補被害人，請求減刑。但法官認為，李已非年輕氣盛、涉世未深之人，老師原肩負「師者，傳道、授業、解惑也」重責大任，為逞個人私慾，以去美術教室拿餅乾為由，藉機指侵滿足自己性慾，嚴重折損為人師表之形象，辜負學生家長之信任及破壞校園安全環境。

基院認為，這件事造成被害人一輩子難以抹滅的陰影，但李犯罪後未坦認犯行，也未與被害人家屬和解，明顯是沒有反省，相當不應該，因此判處10年有期徒刑。案經上訴，台灣高等法院認為一審認事用法無違誤，判上訴駁回。

基隆市李姓國小美術社團老師，以到教室拿餅乾為由，把手伸進女童褲內觸摸私密處指侵。李雖否認，基隆地院依醫師檢驗報告認定犯行，依對未滿14歲女子犯強制性交罪重判10年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。示意圖／聯合報系資料照
基隆市李姓國小美術社團老師，以到教室拿餅乾為由，把手伸進女童褲內觸摸私密處指侵。李雖否認，基隆地院依醫師檢驗報告認定犯行，依對未滿14歲女子犯強制性交罪重判10年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。示意圖／聯合報系資料照

基隆 性侵 教師

延伸閱讀

確診糖尿病零食統統要戒掉了？醫推5零食適量安心吃

鄭文燦涉貪一審開庭 換上「王牌律師」陣容曝

哪款古早味零食讓人一秒「回到童年」？ 網推：綠豆糕、大豬公

獨／確定入獄！朱學恒猥褻鍾沛君判11月 上訴期滿未遞狀定讞

相關新聞

國小師用餅乾拐騙女童到美術教室指侵 囑「不能說」判10年

基隆市李姓國小美術社團老師，以到教室拿餅乾為由，把手伸進女童褲內觸摸私密處指侵。李雖否認，基隆地院依醫師檢驗報告認定犯行...

無照牙醫見女病患窈窕…搓胸讚「漂亮」 判8月刑定讞

密醫余瑞昌2022年替一名女子治療牙齒時，竟隔著衣服摸胸，接著再伸進裡頭搓揉乳頭，並說「妳很漂亮」，台南地院依強制猥褻罪...

手機「螢幕錄影」側錄女友自慰影像 男分享友人觀覽遭起訴

林姓男子今年初涉以手機「螢幕錄影」功能側錄女友自慰影片，影片自動上傳至iCloud雲端，當女友發現性影像時，假裝認錯，卻...

強吻鍾沛君 朱學恒未再上訴確定入獄

直播主朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，一審認為朱犯後毫無悔悟，判一年二月徒刑；朱上訴並在二審言詞辯論...

新北某國中男輔導師竟是狼 性侵14歲男學生辯稱「情侶」還側錄

新北市某國中何姓男輔導老師今年9月起，多次以輔導為由性侵14歲男學生。新北警本月9日將他拘提到案，何男竟辯稱與學生為情侶...

失智男涉流口水壓胸、搓下體猥褻女看護 乘機猥褻等罪起訴

蔡姓男子因有失智情況，經家屬申請看護照料，不料今年7月間，蔡男掙脫床上束縛，涉對熟睡中的女看護壓胸、搓下體，女看護驚醒後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。