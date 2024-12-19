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性侵殺害師鐸獎女教師「死裡逃生」 檢察總長：分案提非常上訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

憲法法庭「憲判第8號」為死刑執行設下嚴峻門檻，檢察總長邢泰釗今證實，37名死囚有30人的評議簿找不到，將從寬為有利認定，研議對30人提起非常上訴；犯下師鐸獎陳姓女教師性侵殺人案的劉志明日前判無期徒刑確定，則正研議提非常上訴。

立法院司法及法制委員會今天審查法務部預算，立法委員吳宗憲就死刑議題再戰法務部，並針對檢察總長如何處理死刑犯的問題等詢問。

吳宗憲說，憲法法庭判決執行死刑須一致決，引發極大爭議，37名死囚的死刑評議簿有30件已不見，這種狀況應如何處理？

吳宗憲說，師鐸獎陳姓女教師的殺人犯劉志明改判無期徒刑確定，家屬想要知道法官評議內容是什麼，不過，向法院申請查看法官推說「你不是當事人」、向檢察署申請檢方說「不是判死沒必要」。

吳宗憲表示，死者家屬認為10年來都沒有受到保護， 才會自嘲「國家的孤兒」，更點名「高雄高分檢不可以欺負當事人」。

邢泰釗表示，經過清查，37名死囚確有30件評議簿已不見了，無法確定是否為一致決，因此會從寬認定，全部研議提起非常上訴；至於還有評議簿的7件，雖可得知是否一致決，但仍要審查有無強制辯護、言詞辯論、是否為最嚴重之罪、有無受刑能力，再決定是否提非常上訴。

邢說，37名死囚有31人已委託律師申請閱卷，目前有13件已閱卷完畢，剩下的18牛則陸續通知安排閱卷，希望可在月底全數閱完，此外，師鐸獎女教師性侵殺人案因家屬有來最高檢陳情，目前已經分案研議提起非常上訴。

關於女教師家屬抗議無法得知案子如何改判成無期徒刑，法務部長鄭銘謙表示，評議簿屬於司法院的事，法務部常務次長黃謀信補充表示，建議可循政府資訊公開法、檔案法相關法律尋求解方。

檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片
檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

師鐸獎 性侵 教師 死刑 死囚 殺人案

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