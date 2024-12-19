無照牙醫見女病患窈窕…搓胸讚「漂亮」 判8月刑定讞

密醫余瑞昌2022年替一名女子治療牙齒時，竟隔著衣服摸胸，接著再伸進裡頭搓揉乳頭，並說「妳很漂亮」，台南地院依強制猥褻罪判余10月徒刑，但台南高分院認為證據不足改判無罪，最高法院撤銷、發回，更一審判余8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

余僅有高中學歷，卻替人看病，違反醫師法非法執行醫療業務部份，一審被判1年徒刑確定，2罪將待執行檢察官聲請後，法院再定應執行刑。

被害女子2022年3月13日下午前往余瑞昌經營的牙醫診所治療牙齒，卻遭猥褻。她說，看診時余的左手拿鏡子、右手是挖牙的工具，突然間他將工具留在她的牙齒上，接著摸她胸部，期間她伸手按住對方的右手，余仍沒有停止。

在搓揉完左胸後，余抽出右手，摸著被害人的下巴說「妳很漂亮」，然後若無其事地繼續治療牙齒。

更一審時，余瑞昌依舊否認強制猥褻犯行，辯診間為開放空間，現場還有一名婦人等待治療，婦人也說沒看到他亂來。余不滿地說，被害人報案後，她的胸口、內衣及上衣都有鑑定DNA，結果是沒有他的DNA反應，他身為密醫，沒有犯罪動機。律師說，治療牙齒時，女子口中既然有工具，還有膿與血水，她難道不會有作嘔或嘔吐的神經反射動作？卻還能抗議說「不能這樣」，違反一般常情。

更一審認為在場候診的婦人並未全程在場，且現場自大門或客廳無法直接窺見診療椅，婦人的證詞不能當對於有利的證據。另外，刑事局的DNA鑑定結論主要是因未檢出DNA量，因此未進行DNA-STR型別檢測，或是因型別混雜致無法研判型別，不是說排除余涉嫌可能。

雖然余沒有性犯罪前科，但更一審認為還是有可能看被害人年輕貌美、獨自就診而臨時色欲興起。本案經最高法院發回後，余瑞昌雖仍不認罪，但在台南高分院民事庭與女子和解，並賠償15萬元，刑事更一審認為他有盡力填補女子的損失誠意，強制猥褻部分改判8月徒刑。最高法院認同更一審見解，駁回上訴確定。