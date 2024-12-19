手機「螢幕錄影」側錄女友自慰影像 男分享友人觀覽遭起訴

林姓男子今年初涉以手機「螢幕錄影」功能側錄女友自慰影片，影片自動上傳至iCloud雲端，當女友發現性影像時，假裝認錯，卻又偷偷備份回自己手機中，涉以視訊給影給朋友觀覽性影像。台北地檢署偵結，依未經他人同意無故以他法供人觀覽他人性影像等罪嫌起訴。

起訴指出，今年1月間林男在台中住處以手機FaceTime軟體和女友視訊通話，請求女友展示自慰下體給他觀看，卻偷偷以「螢幕錄影」功能偷拍，側錄女友自慰影片，且自動上傳至iCloud雲端。

3周後，女友發現林男手機內有此影像，林男第一時間道歉認錯、刪除影片檔，卻未告知iCloud雲端還有備份，林男隔天將自慰影像又備分存回自己手機和電腦中。

雙方感情破裂今年3月間分手，林男涉未經前女友同意，與住在新竹的曾姓友人以Line視訊通話時，無故播放這段自慰影片給曾姓友人觀覽。

一個月後前女友約林男談判，經林男同意查看手機發現仍存有自慰影片，林男才坦承備分到iCloud雲端，且復原檔案存在手機和電腦。面臨遭偷拍性影像，前女友要求林男簽下切結書，且同意讓她刪除林男蘋果帳號和iCloud帳號，並帶著林男手機、電腦報警提告。