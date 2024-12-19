強吻鍾沛君 朱學恒未再上訴確定入獄

直播主朱學恒（左圖）酒後強吻台北市議員鍾沛君（右圖），被依強制猥褻罪起訴，台灣高等法院11月14日判朱11月徒刑，朱未再上訴，全案定讞。圖／聯合報系資料照 直播主朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，一審認為朱犯後毫無悔悟，判一年二月徒刑；朱上訴並在二審言詞辯論前一天「道歉」，台灣高等法院認為朱犯後態度改變，減為十一月徒刑。朱上訴期限未上訴最高法院，全案定讞。

二審判決後，朱就曾透過臉書聲明「不會再上訴消耗司法資源」。鍾沛君則批朱從一開始道歉到法庭上否認，到二審認罪求和解，不斷演戲利用輿論壓倒她，「我的人生不是你的劇本」。

朱學恒二○二二年八月間邀約鍾沛君、立委陳菁徽夫妻等人餐敘，晚間九時陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱、鍾女，朱從座位起身走向鍾女，雙手壓住她肩膀，將她強押於牆壁，鍾女無法挪動，遭吻唇數秒。朱回座位後又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手摟抱手臂，再度強吻。高院認為朱犯刑法強制猥褻罪。

台北地方法院批朱學恒案發後利用輿論形塑鍾沛君是「他人指使的政治打手」，還說自己受「政治迫害」，他辯稱「斷片」，返家後卻能傳訊給鍾女，斷片之說不足採信。

高院審理期間，朱在臉書上貼文致歉，法院在言詞辯論後安排訊問庭，調查雙方是否有調解可能，但破局。

高院審酌朱學恒因自身欲望，利用鍾沛君的信任強制猥褻，一審期間朱在談話節目中談論政治話題時提及鍾沛君，未對造成鍾女傷痛有歉疚之意，犯後態度欠佳。二審時朱認罪，表達和解意願、願意賠償金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，「犯罪後態度已有所改變」，撤銷改判。因朱未考慮鍾沛君感受，又在自己節目中評論案件，高院未給予緩刑。

因上訴期間至十二月十七日深夜廿四時屆滿，高院未收到朱學恒上訴書狀，全案定讞，朱確定要入獄。