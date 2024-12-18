新北某國中男輔導師竟是狼 性侵14歲男學生辯稱「情侶」還側錄

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市某國中何姓男輔導老師今年9月起，多次以輔導為由性侵14歲男學生。新北警本月9日將他拘提到案，何男竟辯稱與學生為情侶關係。警方詢後將他依違反兒童及少年福利與權益保障法暨妨害性自主罪嫌送辦，檢察官複訊後諭令1萬元交保。

據了解，於新北市某國中擔任輔導老師的何姓男子，今年9月起趁輔導因退出球隊心情低落的14歲男學生時，多次強制性交得逞，過程中還以手機側錄，事後何男不時贈送男學生禮物甚至送手機，並時常打電話跟男學生聊天。

事後男學生有意疏遠引起何男不滿，何男竟撥打多通電話騷擾，甚至直接到男學生家中向家長表示要索回送給男學生的禮物。家長發覺有異詢問後才得知兒子竟遭何姓輔導老師多次性侵，氣得立即報警並通知學校。

新北警獲報後報請檢察官指揮偵辦，9日持拘票及搜索票前往何男住處將他拘提到案，何男竟辯稱與男學生是情侶關係。警方詢後依違反兒童及少年福利與權益保障法及妨害性自主罪嫌將何男移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後諭令1萬元交保。

新北市教育局表示，校方11月底獲報立即通報啟動調查，將該師停聘靜候調查，不得應聘其他教職。若經調查屬實必嚴懲絕不寬貸，最重將該師解聘，並登載於教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。另外針對該生將督請學校持續關懷，並提供輔導資源支持，優先照顧及穩定就學、生活及身心安定健康。

新北市警局。圖／聯合報系資料照
新北市警局。圖／聯合報系資料照
新北某國中何姓輔導男老師性侵14歲男學生示意圖。圖／ingimage
新北某國中何姓輔導男老師性侵14歲男學生示意圖。圖／ingimage

性侵 教育局 輔導老師

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