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失智男涉流口水壓胸、搓下體猥褻女看護 乘機猥褻等罪起訴
蔡姓男子因有失智情況，經家屬申請看護照料，不料今年7月間，蔡男掙脫床上束縛，涉對熟睡中的女看護壓胸、搓下體，女看護驚醒後喝斥蔡男，蔡男竟肘擊傷害女看護，台北地檢署偵結依乘機猥褻等罪嫌起訴蔡男。
起訴指出，今年7月間，蔡男因失智情況經家屬申請看護照料，看護派遣中心派遣女看護照護蔡男，不料在凌晨4時許，蔡男掙脫床上束縛，見女看護熟睡，涉嫌摸胸、搓下體，甚至壓在女看護身上猥褻等逞，當時女看護驚醒，喝斥蔡男行為，蔡心生不滿以手肘傷害女看護。
女看護提告指出，原本和蔡男是呈90度方向睡覺，不料被壓胸口、搓揉私處，當時還以為在做夢，但感受越來越強烈，睜眼才看見「蔡男流著口水對我上下其手...」。檢方認定蔡男涉犯乘機猥褻、傷害罪嫌依法起訴。
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