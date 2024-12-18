小情侶嘗禁果 女方家長求償 少年辯「她說舒服 」還是得賠

台中市一對未成年情侶，曾在2022年至2023年間發生5次性行為，少年還曾持手機拍攝性交過程，少女家長發現後，向少年與其母親求償200萬元，不過少年辯稱，性行為都經過女方同意，甚至是女方主動邀約，還稱「舒服」，請求減輕或免賠，一審認少年與家長得負損害賠償責任，判賠40萬元，可上訴。

判決指出，一名14歲少年與13歲少女在2022年7月間成為男女朋友，二人當時都未成年，不過二人在2022年至2023年間，分別在男方房間、台中大里公園的公廁、女方位於桃園、彰化的住處內，發生5次的性行為，其中1次少年還拿出手機攝影，拍攝數秒的性交過程。

少女家長發現後，向少年興師問罪，也提出侵權行為損害賠償告訴，向少年與少年的母親，求償200萬元。

台中地院審理時，少年母親請來律師抗辯，強調從臉書等對話紀錄可發現，少女對性行為態度開放，數次性行為都是少女邀約，少女會與少年討論性行為的過程，少女在描述性行為時，有說「舒服」，少年詢問「傳教士你到得了嗎」，少女也回「都可以」，顯見少年沒有侵害少女的身體自主權、隱私權與人格權，無須損害賠償責任。

法官審酌，少年明知少女在性行為時是13歲至15歲間，不具同意性行為的完整判斷能力，但少年仍與少女發生性行為，當然屬於侵害少女的身體權等權利，此案刑事部分，另經少年法庭審理後，法院裁定少年訓誡的保護處分，認定少年與其母親負有損害賠償責任，另外少女父母因此事造成精神痛苦，也可求償。