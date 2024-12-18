快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

小情侶嘗禁果 女方家長求償 少年辯「她說舒服 」還是得賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對未成年情侶，曾在2022年至2023年間發生5次性行為，少年還曾持手機拍攝性交過程，少女家長發現後，向少年與其母親求償200萬元，不過少年辯稱，性行為都經過女方同意，甚至是女方主動邀約，還稱「舒服」，請求減輕或免賠，一審認少年與家長得負損害賠償責任，判賠40萬元，可上訴。

判決指出，一名14歲少年與13歲少女在2022年7月間成為男女朋友，二人當時都未成年，不過二人在2022年至2023年間，分別在男方房間、台中大里公園的公廁、女方位於桃園、彰化的住處內，發生5次的性行為，其中1次少年還拿出手機攝影，拍攝數秒的性交過程。

少女家長發現後，向少年興師問罪，也提出侵權行為損害賠償告訴，向少年與少年的母親，求償200萬元。

台中地院審理時，少年母親請來律師抗辯，強調從臉書等對話紀錄可發現，少女對性行為態度開放，數次性行為都是少女邀約，少女會與少年討論性行為的過程，少女在描述性行為時，有說「舒服」，少年詢問「傳教士你到得了嗎」，少女也回「都可以」，顯見少年沒有侵害少女的身體自主權、隱私權與人格權，無須損害賠償責任。

法官審酌，少年明知少女在性行為時是13歲至15歲間，不具同意性行為的完整判斷能力，但少年仍與少女發生性行為，當然屬於侵害少女的身體權等權利，此案刑事部分，另經少年法庭審理後，法院裁定少年訓誡的保護處分，認定少年與其母親負有損害賠償責任，另外少女父母因此事造成精神痛苦，也可求償。

法官考量雙方的經濟狀況，少女在案發後罹患憂鬱症，有自殘、需到醫院就醫等狀況後，判少年與其家長，需賠償少女與其家長40萬元，仍可上訴。

台中市一名少年與少女發生多次性關係，台中地院判少年需賠償少女及家長40萬元。示意圖／ingimage
台中市一名少年與少女發生多次性關係，台中地院判少年需賠償少女及家長40萬元。示意圖／ingimage

性行為 未成年 母親

延伸閱讀

少女漫畫開創者「高橋真琴」去世 華麗夢幻美學成永恆經典

士林夜市打工妹「日文超溜又甜美」 百萬網友朝聖：顏值不輸日韓

少女吸煙成「喪屍」遭輪流性侵 嫌手機竟存3少女性交片

小哥哥艾理出事了 情色網站Fans17被抄董事長6人收押

相關新聞

小情侶嘗禁果 女方家長求償 少年辯「她說舒服 」還是得賠

台中市一對未成年情侶，曾在2022年至2023年間發生5次性行為，少年還曾持手機拍攝性交過程，少女家長發現後，向少年與其...

父親性侵137次竟狡辯「我是被女兒引誘」判15年 法官：悖逆人倫

台北市萬華區開計程車為業的男子，被控「從未成年到成年」性侵女兒3年6個月，在女兒更衣時偷拍裸露胸部的照片，對親生骨肉10...

軍官與女友裸聊截圖 香艷照竟遭室友散布共賞

陸軍軍官陳姓男子在陸軍步兵訓練指揮部受訓，趁機與女友透過手機裸聊，並自行截圖，不料，同是軍官的蔡姓室友把他與女友的裸照截...

指侵竟辯「拉開氣結」判8月定讞 整復師怨30年插過上萬人沒人質疑

從事民俗療法的賴姓老翁替一名婦人推拿時，竟以手指插入對方肛門和陰道，婦人質疑「為什麼需要這種療程？」賴解釋這樣可以「拉開...

強壓襲胸、摸大腿 新北安親班副主任染指6女童…檢求重刑

新北市樹林區某文理補習班邱姓副班主任，涉嫌自2022年至今年7月間，對班上6名未成年女學童，假藉玩遊戲、指導課業或趁女童...

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

彰化市一家連鎖幼兒園女助理老師，被家長指控涉嫌「不當接觸」2歲男童，造成肛門紅腫，因而恐懼上學，洗澡脫褲子都有陰影，作夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。