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父親性侵137次竟狡辯「我是被女兒引誘」判15年 法官：悖逆人倫

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市萬華區開計程車為業的男子，被控「從未成年到成年」性侵女兒3年6個月，在女兒更衣時偷拍裸露胸部的照片，對親生骨肉100多次性犯罪。他否認犯罪，賣乖說受女兒誘惑才無奈配合，台北地院審理，判他有期徒刑15年。

法官對這名父親所犯的85個「成年人故意對少年犯強制性交罪」各判刑5年，對父親犯的52個「強制性交罪」各判刑4年6月，再對父親犯「使少年被拍攝性影像罪」判刑8年，訂一應執行刑。可上訴。

檢方指控，父親在女兒未滿18歲時，2019年2月到2021年4月在萬華區共住的房間，扣除女兒生理期，以每周1次頻率強制褪去女兒衣物，以手撫摸女兒胸部、外陰部或以按摩棒伸入女兒的下體，強制性交得逞85次。

2021年4月女兒滿18歲以後到2022年8月止，父親繼續以同樣手法對女兒強制交性，繼續得逞52次。

此外，父親2019年4月10日到19日，在房間利用女兒更換衣物的機會，以手機偷拍女兒裸露胸部的性影像數位照片各3張、2張，女兒向母親訴說，母女報警處理，檢察官偵辦，將父親起訴。

父親否認犯罪，辯稱是女兒自動配合與他發生性行為，還強調沒用按摩器「按摩棒我是用為舒緩肩頸酸痛使用」，稱按摩棒上檢驗出女兒的DNA「是因為她跟我同住在同1個房間」故意製造證據。

至於被控偷拍女兒性照片，父親說「一開始是誤觸的，之後則是在女兒知情下拍的」，已將照片全數刪除。

被害人供稱，父親除了與她發生性行為、平常管教比較嚴厲，該給生活費零用都照給；她供稱，第一次與父親發生性行為是2019年農曆過年後，當天，她坐在床上玩手機，父親的手突然伸過來摸她胸部、再摸她下體，被性侵10幾分鐘。

被害人說，她怕家裡和諧的關係被破壞，也擔心影響阿公、阿嬤的情緒，因此沒有跟任何人說，法官認定女兒供證可採，父親成立犯罪。

判決指出，父親悖逆人倫、反於綱常，利用女兒對親情的信賴，於女兒成年前、後分別強制性交，造成女兒永難抹滅的創傷，應嚴懲不能寬貸。

判決說，父親審理中辯稱受女兒、前妻聯合誣賴，並聲稱是在女兒引誘之下而無奈與女兒發生性行為等，一再貶損親生女兒的性清白，犯後態度不佳，審酌這名父親犯罪區間長達3年6個月等，依法判決，以示懲儆。

台北市萬華區開計程車為業的男子，被控「從未成年到成年」性侵女兒3年6個月，在女兒更衣時偷拍裸露胸部的照片，對親生骨肉100多次性犯罪。示意圖。本報資料照片
台北市萬華區開計程車為業的男子，被控「從未成年到成年」性侵女兒3年6個月，在女兒更衣時偷拍裸露胸部的照片，對親生骨肉100多次性犯罪。示意圖。本報資料照片

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