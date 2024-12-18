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軍官與女友裸聊截圖 香艷照竟遭室友散布共賞
陸軍軍官陳姓男子在陸軍步兵訓練指揮部受訓，趁機與女友透過手機裸聊，並自行截圖，不料，同是軍官的蔡姓室友把他與女友的裸照截圖，散傳給其他人，陳的女友得知，憤告陳、蔡妨害秘密。但陳獲不起訴，蔡不但賠錢還因違反個資法，判刑3月。
判決指出，陳姓、蔡姓2少尉軍官在2021年7月至12月間，一同在陸軍步兵訓練指揮部受訓，並為同寢室室友，蔡姓軍官得知陳與女友曾透過手機裸聊，沒經過陳的同意，便擅用陳的手機，將手機內陳與女友的裸聊截圖，以airdrop方式傳送到自己的手機，後又散傳給多名朋友，致陳與女友的私密照外流。
陳姓軍官的女友經朋友告知裸照外流，憤而控告陳、蔡2人妨害秘密。高雄地檢署偵結，認為蔡姓軍官趁陳不在寢室，擅用陳的手機轉出私密截圖，非陳散布裸照，對陳不起訴，但依妨害電腦使用等罪起訴蔡姓軍官。
蔡姓軍官在庭審時，坦承沒經陳的同意，私自將手機裸照截圖傳給多名朋友，並賠錢給陳及陳的女友達成和解。但法官認為，蔡擅用陳的手機傳裸照，損害陳與女友的利益，照片可明顯辨識是陳的女友，致陳與女友隱私外洩，改依本刑較重的違反個人資料保護法，判蔡3月徒刑，可易科罰金，並宣告5年緩刑。全案可上訴。
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