指侵竟辯「拉開氣結」判8月定讞 整復師怨30年插過上萬人沒人質疑

從事民俗療法的賴姓老翁替一名婦人推拿時，竟以手指插入對方肛門和陰道，婦人質疑「為什麼需要這種療程？」賴解釋這樣可以「拉開氣結」。但婦人因脊椎宿疾未改善而就醫，醫療人員告訴她推拿不能有侵入性治療，她恍悟受騙而報警。南投地院依利用權勢性交罪判賴8月徒刑，台中高分院、最高分院接連駁回賴上訴定讞。

賴從事推拿整復30年，自稱被他伸入肛門或陰道的男、女客人約有1萬多人，從不曾有客人質疑無效或說他藉機性侵，反而是「一個介紹一個」，何況這名婦人還因疼痛而掙扎喊叫，可見他真的是在治療，原判決違反經驗法則、論理法則。最高法院認為被害人未必能有足夠的專業知識可以質疑賴的動機，只能選擇先隱忍屈從、非立即起身抗拒，賴上訴不合程序，判上訴駁回。

被害婦人因脊椎有問題，經朋友介紹，2022年7月17日在丈夫和女兒的陪同下，到南投縣竹山鎮接受賴推拿治療。

但賴趁何姓女助手不在場，對婦人說要進行推拿療程，他先要求婦人俯臥，再以手指插入她肛門轉動，接著又要求婦人仰躺，這回換用手指侵入她陰道，還說要「拉開氣結」治療才算完成。婦人信以為真，隱忍賴男的手指在下體內抽動。

南投地院審理時，賴男坦承不諱，與證人的證述一致。一審認為賴把手指伸進被害人肛門治療坐骨神經、撥正腰椎盤突出，或插入陰道調整鼠蹊穴，不符合傳統整復推拿手法，且財團法人中華傳統整復協會也函覆整復推拿嚴禁碰觸身體隱私處，可見他的行為已超出民俗療法的按摩範圍，顯非出於治療目的，而是要滿足自己的性慾。雖然賴男認罪，但未能和被害人和解，判他8月徒刑。

賴上訴，改口「我知道我的執照不可以做侵入性行為」，也承認這起推拿沒有醫學理論基礎，但他是為了緩解婦人的痠痛，沒有性侵犯意。他還自爆，婦人的丈夫也是被他用手指伸到肛門內某個位置，再用力推開氣結才完成，她丈夫應該有事先告知他的推拿手法比較特殊，況且他全程戴手套。

台中高分院認為這是事後卸責之詞，無論推拿時間長短，過程中有被害人的女兒是不是全程觀看、有無戴手套，都不能說是無性侵犯意，駁回賴上訴。