快訊

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

指侵竟辯「拉開氣結」判8月定讞 整復師怨30年插過上萬人沒人質疑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

從事民俗療法的賴姓老翁替一名婦人推拿時，竟以手指插入對方肛門和陰道，婦人質疑「為什麼需要這種療程？」賴解釋這樣可以「拉開氣結」。但婦人因脊椎宿疾未改善而就醫，醫療人員告訴她推拿不能有侵入性治療，她恍悟受騙而報警。南投地院依利用權勢性交罪判賴8月徒刑，台中高分院、最高分院接連駁回賴上訴定讞。

賴從事推拿整復30年，自稱被他伸入肛門或陰道的男、女客人約有1萬多人，從不曾有客人質疑無效或說他藉機性侵，反而是「一個介紹一個」，何況這名婦人還因疼痛而掙扎喊叫，可見他真的是在治療，原判決違反經驗法則、論理法則。最高法院認為被害人未必能有足夠的專業知識可以質疑賴的動機，只能選擇先隱忍屈從、非立即起身抗拒，賴上訴不合程序，判上訴駁回。

被害婦人因脊椎有問題，經朋友介紹，2022年7月17日在丈夫和女兒的陪同下，到南投縣竹山鎮接受賴推拿治療。

但賴趁何姓女助手不在場，對婦人說要進行推拿療程，他先要求婦人俯臥，再以手指插入她肛門轉動，接著又要求婦人仰躺，這回換用手指侵入她陰道，還說要「拉開氣結」治療才算完成。婦人信以為真，隱忍賴男的手指在下體內抽動。

南投地院審理時，賴男坦承不諱，與證人的證述一致。一審認為賴把手指伸進被害人肛門治療坐骨神經、撥正腰椎盤突出，或插入陰道調整鼠蹊穴，不符合傳統整復推拿手法，且財團法人中華傳統整復協會也函覆整復推拿嚴禁碰觸身體隱私處，可見他的行為已超出民俗療法的按摩範圍，顯非出於治療目的，而是要滿足自己的性慾。雖然賴男認罪，但未能和被害人和解，判他8月徒刑。

賴上訴，改口「我知道我的執照不可以做侵入性行為」，也承認這起推拿沒有醫學理論基礎，但他是為了緩解婦人的痠痛，沒有性侵犯意。他還自爆，婦人的丈夫也是被他用手指伸到肛門內某個位置，再用力推開氣結才完成，她丈夫應該有事先告知他的推拿手法比較特殊，況且他全程戴手套。

台中高分院認為這是事後卸責之詞，無論推拿時間長短，過程中有被害人的女兒是不是全程觀看、有無戴手套，都不能說是無性侵犯意，駁回賴上訴。

賴男不滿，認為他是傳統民俗療法工作者，無論男、女客人只要痠痛是起因腰椎或骨盆不正，他都會以手指伸入肛門推拿，如果是生產過的女性客人，則會兼以手指插入陰道，客人同意他才會施作，上訴最高法院但吞敗。

從事推拿整復30年的賴姓阿公辯稱，被他伸入肛門或陰道的男、女客人約有1萬多人，不曾有客人質疑無效或說他藉機性侵，反而是「一個介紹一個」。示意圖／ingimage
從事推拿整復30年的賴姓阿公辯稱，被他伸入肛門或陰道的男、女客人約有1萬多人，不曾有客人質疑無效或說他藉機性侵，反而是「一個介紹一個」。示意圖／ingimage

南投縣 性侵 被害人

延伸閱讀

台中外埔區大東里長遭控賄選 無罪確定謝法院還清白

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

張鈞甯曾代言… 「HOII」創辦人背信二審減為6月 易科罰金這樣算

很會Ａ！會計師吳品昇處理清算卻詐兆豐銀1.4億 判4年、吐錢

相關新聞

父親性侵137次竟狡辯「我是被女兒引誘」判15年 法官：悖逆人倫

台北市萬華區開計程車為業的男子，被控「從未成年到成年」性侵女兒3年6個月，在女兒更衣時偷拍裸露胸部的照片，對親生骨肉10...

軍官與女友裸聊截圖 香艷照竟遭室友散布共賞

陸軍軍官陳姓男子在陸軍步兵訓練指揮部受訓，趁機與女友透過手機裸聊，並自行截圖，不料，同是軍官的蔡姓室友把他與女友的裸照截...

指侵竟辯「拉開氣結」判8月定讞 整復師怨30年插過上萬人沒人質疑

從事民俗療法的賴姓老翁替一名婦人推拿時，竟以手指插入對方肛門和陰道，婦人質疑「為什麼需要這種療程？」賴解釋這樣可以「拉開...

強壓襲胸、摸大腿 新北安親班副主任染指6女童…檢求重刑

新北市樹林區某文理補習班邱姓副班主任，涉嫌自2022年至今年7月間，對班上6名未成年女學童，假藉玩遊戲、指導課業或趁女童...

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

彰化市一家連鎖幼兒園女助理老師，被家長指控涉嫌「不當接觸」2歲男童，造成肛門紅腫，因而恐懼上學，洗澡脫褲子都有陰影，作夢...

高雄五星級飯店員工偷拍女同事洗澡 吃官司丟工作

高雄某五星級飯店印尼籍男員工凱文趁女同事洗澡，竟以手機自淋浴間上方，偷拍女同事洗澡；女同事驚見手機，趕緊穿上衣服，向飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。