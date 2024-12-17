高雄駁二動漫祭男子當街猥褻 妨害風化罪送辦

高雄駁二藝術特區上週末舉辦動漫祭，湧入許多粉絲跟Coser。但有民眾發現有男子當街撫摸生殖器猥褻，警方到場將涉案彭姓男子逮捕歸案，全案依妨害風化罪送辦。

高雄市警察局鹽埕分局今天晚間指出，駁二藝術特區上週末舉辦動漫祭，但五福四路派出所14日下午5時許接獲報案，指有男子在鹽埕區駁遊路上有撫摸生殖器、手淫等猥褻行為，警方獲報後到場處理。

警方到場後先制止33歲彭男猥褻行為，並依現行犯逮捕帶回，全案依刑法妨害風化罪嫌移請台灣高雄地方檢察署偵辦。

鹽埕分局呼籲，依據刑法第234條規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金」，提醒民眾切勿在公共場所做出違反善良風俗行為，以免觸法。