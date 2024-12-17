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強壓襲胸、摸大腿 新北安親班副主任染指6女童…檢求重刑
新北市樹林區某文理補習班邱姓副班主任，涉嫌自2022年至今年7月間，對班上6名未成年女學童，假藉玩遊戲、指導課業或趁女童趴睡、拿零食時襲胸、撫摸大腿，造成其中1名女童事後屢屢夢到自己在補習班被摸而嚇醒。新北地檢署依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪及違反性騷擾防治法起訴邱男，並求處重刑。
據了解，該間文理補習班同時經營國小安親班和國中補習班，邱男自2016年起擔任該補習班國小課後安親班老師、國中補習班導師兼數學老師，以及補習班的副主任。
檢警調查，邱男涉嫌自2022年起，開始對6名被害女童伸出狼爪，例如拍打屁股襲臀、趁玩躲貓貓或鬼抓人遊戲時襲胸，甚至強行壓制被害人伸手進入上衣內抓摸，以及趁被害人不注意撫摸大腿。
邱男到案後，對於所有犯行全部予以否認，辯稱是壓迫被害人頭、肩部是午睡時要對方趕快睡覺；襲胸是遊戲中或好玩朝腋下搔癢不慎碰到；襲臀也是一時興起順手拍打。
其中一名女童母親證稱，女兒曾很生氣地說，邱男趁午休時間壓她脖子，將手伸進內衣裡襲胸。傍晚下課後，女兒立刻向補習班官姓班主任反映，邱男原本還否認，直到班主任說教室有監視器才承認。另名女童事後則在日記上，寫下至今都常常會夢到邱男仍在補習班教課，並趁午休摸自己胸部而被嚇醒。
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