2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

彰化市一家連鎖幼兒園女助理老師，被家長指控涉嫌「不當接觸」2歲男童，造成肛門紅腫，因而恐懼上學，洗澡脫褲子都有陰影，作夢都會尖叫「老師不要」，已知有2到3名幼童私處疑似受到傷害。彰化縣教育處表示，已受理調查，將女助教先調離教學現場。

這家連鎖準公共化幼兒園的家長指出，從上月中旬起，陸續發現兒子屁股紅腫、肛門微微擴張，甚至有肛門圓圈裂痕的跡象，向幼兒園反映是否擦屁股太用力，再經過半個多月，小男童肛門問題越來越嚴重，從12月5日男童返家後，不斷的向哭喊「屁股痛痛」。

家長指出，男童除恐懼上學，洗澡脫褲子都有陰影，作夢都會大聲哭鬧喊叫「老師不要」，還不斷的說「finger inside」，經帶去醫院驗傷，檢查才發現男童屁股擴張、紅腫，還有疑似脫皮屑屑，懷疑孩子的肛門遭到指侵，父母即向幼兒園質問，是「老師做了什麼？讓孩子有陰影」。

不過，家長指出，幼兒園回應「絕非性侵，我們也很想知道答案」，並稱男童就讀的班級，有2名老師，1名主教及助理教師，上廁所擦屁屁由女助教協助。

家長表示，這名幼幼班女助理教師才任職一個多月就出事，日前已知有2到3名幼童私處疑似受到傷害，是擦屁屁時不小心造成還是有其他原因，另有個女童也有類似情形，但教育處表示還要確認，相關老師都已經接受調查。

幼兒園表示，園方有收到家長通報這個問題，但是對於所謂的性侵狀況，目前配合調查中；目前老師也沒有在任教，聲明強調「已第一時間主動回報相關單位，在調查結果出來之前，不方便發表言論」。