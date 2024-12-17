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台中爆國小教練猥褻 盧秀燕要求徹查所有學校：良民證有漏洞

中央社／ 台中17日電

台中市某國小棒球教練涉嫌猥褻學童，市長盧秀燕（圖）17日在市議會表示，非常可惡、令人髮指，要求重懲重判，還給家屬、被害人公道。中央社
台中市某國小棒球教練涉嫌猥褻學童，市長盧秀燕（圖）17日在市議會表示，非常可惡、令人髮指，要求重懲重判，還給家屬、被害人公道。中央社

台中市某國小棒球教練猥褻孩童，25人受害。教育局獲報50多天，市長盧秀燕今天表示，近2日得知，認為良民證有漏洞，要求徹查所有學校教職員，揪出不適任教師；市議員要求補強教育安全網漏洞。

民進黨籍市議員陳淑華表示，近年來市府發生性騷擾、霸凌案件，校園內也有猥褻、霸凌案件，10月26日家長向校方反映，陳淑華問盧秀燕何時得知教練猥褻學生情事。盧秀燕坦言，這2天才得知，教育局並未通報。

教育局長蔣偉民指出，此事屬於教育局處理權責，獲報後啟動性平調查並隔離教練、學生，11月11日解聘教練，對受害學生進行輔導，要求各級學校徹查校內是否有不適任教師。

陳淑華怒斥，事件發生50多天，盧秀燕這2天才知道，還好意思說是「媽媽市長」，直到今天才指示要清查是否有不適任教職人員，關於學生的校安問題，只會事後震怒教練很可惡，要求司法重懲重判。

民進黨籍市議員陳俞融指出，事發後才要求校方追查不適任的教職員，這是教育安全網的破口，學校不知道有狼師殘害學生，直到家長揭發，痛批市府太被動，而盧秀燕稱良民證是中央發的，這不是政黨的問題，要求不要卸責。

盧秀燕表示，110年規定學校每年針對校內教職員必須查詢是否不適任人員，因教練在108年獲聘，當時他出具良民證且不在不適任人員系統中。她認為「良民證是有漏洞」，教練的良民證至今還是沒有紀錄。

國民黨籍市議員黃佳恬盤點民國102年至113年間，學校內約聘教練猥褻案件，高雄有3起超過5人受害，南投及新北均有1起案件。她表示，國家法律系統究竟出什麼問題，要求中市教育局自行製作約聘人員查核表。

蔣偉民表示，校方每年應定期查詢不適任人員，但在110年之前，不適任人員的查詢系統尚未嫁接法務部的相關紀錄。將落實定期查核。

台中市 教練 猥褻 盧秀燕 良民證

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