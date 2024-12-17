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國小教練疑性侵31學童 18年前對鄰居童伸狼爪「可見悔意緩刑5年」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市議員江和樹17日爆料，某國小棒球隊教練對自己的小球員伸狼爪，議員指目前至少35名球員受害，據了解，這名教練18年前就曾對當時就讀國小三年級的鄰居弟弟伸狼爪，2012年共2件猥褻遭判刑，最後獲緩刑5年。

判決內容，這名教練2006年鄰居9歲小朋A在客廳打電動，突熊抱A的身體，撫摸對方下體，A抗拒，竟仍強摸2分鐘，又抱到床上撫摸約5分鐘。

教練2012年2月間，邀鄰居12歲弟弟B到他家參加慶生活動，並邀留宿他家，伸手撫摸對方下體，見到B轉身抗拒，仍繼續撫摸B的下體。

事後B向學校老師吐露自己遭猥褻一事，B的母親得知後要求該名教練道歉、寫悔過書，校方則是報警處理。而該名教練在接受檢方訊問時，自首2006年間曾對另名鄰居小弟弟A上下其手。

南投地方法院依2個未滿14歲男子犯強制猥褻罪，判刑9月、1年6月，應執行有期徒刑2年，但考量他已與被害人、被孩人母親達成和解，可見悔意，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

台中市一所國小傳出棒球教練涉長期猥褻學生，2名受害學生家長17日在民眾黨議員江和樹（中）陪同下召開記者會。中央社
台中市一所國小傳出棒球教練涉長期猥褻學生，2名受害學生家長17日在民眾黨議員江和樹（中）陪同下召開記者會。中央社

性侵 教練 猥褻 鄰居

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