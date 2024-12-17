台中百名學童疑遭教練性侵 盧秀燕撂重話：盼重懲重判

台中市議員江和樹今踢爆，台中一名國小棒球 教練 曾有強制 猥褻 案件，任教6年來初估疑似 性侵 100多名學童、有25人提告。市長 盧秀燕 說，這教練非常可惡，令人髮指，盼重懲重判，還家長、孩子一個公道。

江和樹今在市議會質詢，教練2012年涉性侵，2019年竟在學校涉強制猥褻百名學童。

盧秀燕答詢，這名教練非常可惡，令人髮指，現在已羈押禁見，校方已解聘，盼檢察官、法官重懲重判，還家長、孩子一個公道。