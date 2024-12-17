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台中百名學童疑遭教練性侵 盧秀燕撂重話：盼重懲重判
江和樹今在市議會質詢，教練2012年涉性侵，2019年竟在學校涉強制猥褻百名學童。
盧秀燕答詢，這名教練非常可惡，令人髮指，現在已羈押禁見，校方已解聘，盼檢察官、法官重懲重判，還家長、孩子一個公道。
盧秀燕說明，此案不會因為司法偵辦就了結，教育局會針對教練任職期間接觸的所有學童全面調查，是否還有受害情形，第二會針對受害學童加強輔導，第三法制局成立法律協助小組，協助受害者、家長、教育局及校方追究，第四，全市擴大調查有前科教職員全面追查。
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