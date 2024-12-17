快訊

北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

中職／打擊雙冠王魔鷹確定重返台鋼雄鷹 簽下57.5萬美元合約

藍白合力封殺！考試院人事案柯麗鈴落馬 其餘8人通過立院審查

高雄五星級飯店員工偷拍女同事洗澡 吃官司丟工作

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄某五星級飯店印尼籍男員工凱文趁女同事洗澡，竟以手機自淋浴間上方，偷拍女同事洗澡；女同事驚見手機，趕緊穿上衣服，向飯店主管人員反映遭偷拍。高雄地方法院依無故攝錄他人性影像罪，判6月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，印尼籍男子凱文在去年10月17日清晨，潛入飯店女員工宿舍浴室，趁女員工洗澡，自隔壁淋浴間，拿手機偷拍女同事洗澡；女同事發現淋浴間上方的手機後大叫，凱文馬上逃離女員工浴室。女同事向人資室主任反映遭偷拍，調閱相關監錄畫面，發現凱文逃出，報警處理。

警方查出凱文逃出女浴室後，已將拍攝的影像全部刪除，凱文也坦承涉案，案經高雄地檢署檢察官依妨害秘密罪起訴。凱文也因此丟了工作。

高雄地院法官認為，凱文非法攝錄女子洗浴的性影像，除了侵害女子的隱私外，更造成女子受心理創傷，顯然欠缺尊重他人隱私權，又凱文曾與女同事調解，但雙方對賠償金額差距過大，調解不成立，判決凱文6月徒刑，可易科罰金。

高雄某五星級飯店外籍男員工偷拍女同事洗澡，女同事嚇得花容失色，法官判6月徒刑。示意圖／ingimage
高雄某五星級飯店外籍男員工偷拍女同事洗澡，女同事嚇得花容失色，法官判6月徒刑。示意圖／ingimage

偷拍 同事 飯店

延伸閱讀

高雄與日本青森縣、陸奧市簽備忘錄 推動交流合作

高雄各飯店圍爐訂桌已7至8成 年菜外帶更熱門

袖珍攝影器裝腳上偷拍3女同事裙下風光 工程顧問公司員工遭訴

影／飲料疑有飛蟲 衛生局稽查高雄70年老字號紅茶店

相關新聞

台中狼教練早有前科卻閃過這兩關 校方6年未發現狼師

台中某國小鐘點教練到台中任教前已有前科，各方質疑這名教練怎能到國小擔任教練？中市教育局10月26日調查後，才發現狼師躲過...

台中百名學童疑遭教練性侵 盧秀燕撂重話：盼重懲重判

台中市議員江和樹今踢爆，台中一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件，任教6年來初估疑似性侵100多名學童、有25人提告。市長盧...

高雄五星級飯店員工偷拍女同事洗澡 吃官司丟工作

高雄某五星級飯店印尼籍男員工凱文趁女同事洗澡，竟以手機自淋浴間上方，偷拍女同事洗澡；女同事驚見手機，趕緊穿上衣服，向飯店...

台中棒球教練對學童伸魔爪 檢警拘提時車內冒煙、手機查獲不雅片

台中市一所國小的棒球校隊教練傳出涉嫌對學生伸狼爪，他工作的國小上午證實有此事。據了解，該轄警分局上個月21日接獲檢察官指...

國小棒球教練伸魔爪？ 校方證實接獲20多名學生反映「已停聘」

台中市一所國小的棒球校隊教練傳出涉嫌對學生伸狼爪，這名教練工作的國小上午證實有此事，並說10月26日接獲家長反映後，當時...

影／台中百名學童疑遭教練性侵！教局長：校方若沒定期查詢會究責

台中市議員江和樹今踢爆，台中一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件，任教6年來初估疑似性侵100多名學童、有25人提告。教育局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。