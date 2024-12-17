高雄五星級飯店員工偷拍女同事洗澡 吃官司丟工作

高雄某五星級飯店印尼籍男員工凱文趁女同事洗澡，竟以手機自淋浴間上方，偷拍女同事洗澡；女同事驚見手機，趕緊穿上衣服，向飯店主管人員反映遭偷拍。高雄地方法院依無故攝錄他人性影像罪，判6月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，印尼籍男子凱文在去年10月17日清晨，潛入飯店女員工宿舍浴室，趁女員工洗澡，自隔壁淋浴間，拿手機偷拍女同事洗澡；女同事發現淋浴間上方的手機後大叫，凱文馬上逃離女員工浴室。女同事向人資室主任反映遭偷拍，調閱相關監錄畫面，發現凱文逃出，報警處理。

警方查出凱文逃出女浴室後，已將拍攝的影像全部刪除，凱文也坦承涉案，案經高雄地檢署檢察官依妨害秘密罪起訴。凱文也因此丟了工作。