台中棒球教練對學童伸魔爪 檢警拘提時車內冒煙、手機查獲不雅片

台中市一所國小的棒球校隊教練傳出涉嫌對學生伸狼爪，他工作的國小上午證實有此事。據了解，該轄警分局上個月21日接獲檢察官指揮，持拘票要拘提該名教練時，該教練正開車想尋短。警方一路追緝，逮到他時，一打開車門，車裡飄出陣陣的濃煙，而該教練被逮後已送交檢察官偵辦。

據了解，當地該名教練就住在學校同區，當天在車上看到警方前往時，可能因一時心虛，開著車逃逸。警方攔下他時，他在車內已有尋短動作，隨即移送檢察官偵辦。

據調查，檢警在該名教練手機裡發現一些與學童相關的錄影和照片，其中有該教練用私部去摩蹭學童和撫摸學童下體的不雅影像。目前已調查20多名學童陳述教練有不當動作，目前調查仍持續中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980