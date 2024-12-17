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影／台中百名學童疑遭教練性侵！教局長：校方若沒定期查詢會究責

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市議員江和樹今踢爆，台中一名國小棒球教練曾有強制猥褻案件，任教6年來初估疑似性侵100多名學童、有25人提告。教育局長蔣偉民說，學校應定期上網查詢不適任人員通報系統，校方若沒有確實定期查詢，會深究責任。

蔣偉民說明，把關部分，這名教練在2019年受聘時有查詢，但因當時沒有註記，到2021年，系統匯入法務部，但學校沒做查詢，若學校沒做確實定期查詢，會深究校方和實質人員責任。這名教練都沒有被通報過？沒有。

蔣偉民說明，這件事10月26日校方接獲家長檢舉，立即啟動性平機制，並立即將教練停職，不能接觸學生，後解除聘約，啟動機制，市府相關單位、家防中心調查，家長也都報案，檢警偵辦中。

蔣偉民指出，目前處理流程是第一，性平案不會因為檢方偵辦而停止，會要求校方擴大調查，第二，對受害學生啟動輔導機制，第三立即要求各級學校啟動教職員相關查尋作業，不適任立即解聘。

教育局長蔣偉民受訪。記者趙容萱／攝影
教育局長蔣偉民受訪。記者趙容萱／攝影

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