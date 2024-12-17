前妻傳訊疑夫性侵女兒…「3個問號」讓法官起疑判有罪
台中市楊姓男子與妻子育有兩名未成年女兒，二人離婚後，由楊前妻擁有親權，二人約定每月楊可探視女兒一次，未料楊在2022年10月間，趁訪視女兒時，以手指性侵女兒，楊前妻傳訊質疑，楊卻傳「？？？」裝傻，也未後續詢問何種狀況，台中地院法官認為與常情有異，判刑10月，二審今宣判，因楊已與前妻、女兒和解，判緩刑3年。
判決指出，楊男與妻子在2017年間離婚，二人約定兩名未成年的女兒，由楊前妻獨任親權，楊可每月一次探視兩女兒，但楊男涉在2022年10月9日晚間某時，趁10歲女兒在睡覺時，以手指性侵女兒，女兒因疼痛驚醒，但未抗拒聲張，後來才跟母親告知。
楊前妻得知此事後，在同年11月18日以通訊軟體質疑楊此事，還說「下周孩子不會去台中，沒弄清楚前，不讓你跟孩子見面」、「我是媽媽，必須要保護孩子，不會再讓你碰到孩子」，楊先傳「？？？」裝傻，再傳「不懂你說啥 」、「所以確定不來」、「那我取消訂位跟行程」等語。
台中地院法官認定，女童被性侵時才10歲，且犯行人是父親，歷次指述的證詞都一致，女童與楊是父女關係，沒有惡意誣陷父親的動機，輔以女童案發後的情緒反應，以及楊前妻的證述內容，甚至楊收到前妻質疑訊息時，反應與常人有別，認定楊有乘機猥褻的犯行，判刑10月。
全案上訴台中高分院後，楊已坦認涉案，也與前妻、女兒達成賠償金的和解，二審今審結，仍認定楊涉犯強制猥褻罪，判刑10月，宣告緩刑3年，緩刑期間需依調解條件給付賠償，仍可上訴。
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