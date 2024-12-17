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負責人捲Fans17成人平台遭押 爆料公社急切割…律師揪4疑點：好奇怪

聯合新聞網／ 綜合報導

爆料公社表示，公司負責人的任何可能涉案，不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，一定會嚴正譴責並採取應有措施。圖／取自「爆料公社」臉書
爆料公社表示，公司負責人的任何可能涉案，不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，一定會嚴正譴責並採取應有措施。圖／取自「爆料公社」臉書
網路成人片平台「Fans17」上傳多部未成年性影片供會員欣賞，宛如「創意私房」翻版，橋頭地檢署依違反兒少性剝削條例，聲押平台董事長蔡孟翰等6人獲准，包括「爆料公社」負責人葉昌圳。雖然爆料公社已在昨天（16日）急發聲明與Fans17撇清關係，不過律師陳怡凱隨後針對該聲明提出4項疑點。

葉昌圳遭收押後，16日下午爆料公社在網站發布聲明，稱他們僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為，「本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係」。

與此同時，爆料公社也在官網發出聲明，強調「本公司高度尊重司法機關的偵辦工作，相信司法機關將秉公處理，查明事實，釐清責任」。同時也在臉書粉專發文，指出「我們也將如以往一般，積極與檢警保持密切合作，耐心等待事實水落石出」、「公司負責人的任何可能涉案，我們不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，我們一定會嚴正譴責並採取應有措施」。

對此，律師陳怡凱在臉書粉專「一個律師的筆記本」提出質疑，「既然公司負責人已經關進去了，現在又是誰代表公司發佈這樣的聲明呢？倘若不是負責人，聲明者能就公司的立場負責嗎？

陳怡凱還發現，「再者，為什麼出來發佈聲明書，上面卻只蓋公司大章，沒有用小章具名負責？」、「而且，如果聲明者沒有涉案，理應就案情一無所知，為什麼能夠斬釘截鐵地說公司『未參與亦不涉及任何違法行為』？」，並直呼「好奇怪，有人知道嗎？」

對此，網友們紛紛留言吐槽，「非負責人發出的負責人聲明」、「員工幫老闆發聲明真是笑死」、「換爆料的被爆料囉！天道好輪迴啊」、「負責人經常只是人頭、領薪水的執行者，這樣的聲明書，進一步提高這種可能性」、「看起來就是想發個文就撇清的樣子」、「就是還有負責人還在外面的意思囉」。

Fans17 爆料公社

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