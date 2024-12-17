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性脅迫「煉銅」案加害人高度同質性 賴品妤曝共通點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

近來多起重大違反兒少性剝削條例的社會案件，引起社會關注。成人平台「Fans17」被控有未成年影像，平台董事長蔡孟翰、「爆料公社」負責人葉昌圳等6人聲押獲准。民進黨前立委賴品妤今天在臉書表示，為什麼從創意私房、湯姆熊、某幼稚園、到爆料公社等性脅迫煉銅（音同戀童）案件，作案者似乎具有高度同質性？

賴品妤表示，因為這群人本質上就是一群不管別人死活的傢伙，踐踏比自己低、妒恨比自己高的人，自以為懷才不遇，認為全世界都欠自己，一逮到機會就毫不在意的傷害、剝削壓榨別人，一次次的騙自己這叫做公平正義「我只是取回我應得的」。

她說，信不信這些人心裡覺得「我為什麼要被抓？是哪些被拍攝者自己放蕩／愛錢，我哪裡有錯？被抓是我衰」。尤有甚者，可以操控數百萬人社團者，還會解讀為：「政府怕我網路影響力所以迫害我」。

民進黨前立委賴品妤。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委賴品妤。圖／聯合報系資料照片

創意私房 性剝削 爆料公社 賴品妤

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