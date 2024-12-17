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負責人收押 爆料公社道歉：繼續扮演社會真相守護者的角色

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

成人平台「Fans17」被控有未成年影像，橋頭地檢署依違反兒少性剝削條例聲押平台董事長蔡孟翰等六人獲准，其中包括「爆料公社」負責人葉昌圳。爆料公社昨下午發布聲明之後，昨晚再發文向社員與支持者道歉。

爆料公社表示，要向所有關心爆料公社的朋友致上最深的歉意，讓各位擔心了。幾個月前當警方要求協助調查，第一時間就全力配合，協助警方迅速鎖定並逮捕嫌疑人。在警方通知有不法影片存在，便立即下架該影片，爆料公社立場是嚴正譴責任何違法行為，絕不姑息。

爆料公社表示，懇請所有關切的民眾給司法單位足夠的空間，讓正義能在公平的程序中展現其原貌。 至於公司負責人的任何可能涉案，不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，一定會嚴正譴責並採取應有措施。「請放心，我們會繼續扮演社會真相守護者的角色，與你們攜手同行，等待真相大白，還大家一個公道」。

全文如下：

關於今日媒體報導的事件，我們深知各位社員與支持者的憂心和關切。

事由發源於個別會員上傳未成年相關不法影片至平台，遭檢舉後，警方於數月前來函要求我們協助調查。我們在第一時間毫不遲疑地全力配合，提供所需資訊，協助警方迅速鎖定並逮捕嫌疑人。

當警方明確告知有不法影片存在時，我們立即下架該影片，正如我們一貫堅定的立場──嚴正譴責任何違法行為。這是我們始終如一的原則：作為一個開放的平台，我們讓每位會員能自由發聲與揭露社會黑幕，但一旦內容涉及不法，我們必然第一時間處理、移除，絕不姑息。

自成立以來，爆料公社就立志成為一個「讓真相浮現、讓聲音被聽見」的地方。我們相信「八卦有理，爆料無罪」，在這個社群，數不清的熱心志工、版主日夜守護，才使社團能在面對強權壓制或媒體噤聲時，依然勇敢揭露真相。

我們的存在，是要讓每一位公民都能成為「記者」，敢於面對不公不義。我們深知正是因為大家的信任，爆料公社才能成為許多人心中伸張正義、曝光弊端的首選平台。我們又怎會為了私利而違法，背棄這份初衷與承諾呢？ 多年以來，爆料公社始終堅守中立，從未染上政治色彩，並婉拒任何政黨的參與。我們將「公正監督」視為使命，哪怕因此得罪「既得利益者」與很多「不法組織」，飽受誤解與壓力，我們依然站在台灣社會的角落替弱勢發聲、為真相持續奮鬥。

此刻，我們也將如以往一般，積極與檢警保持密切合作，耐心等待事實水落石出。

同時，我們懇請所有關切的民眾給司法單位足夠的空間，讓正義能在公平的程序中展現其原貌。

至於公司負責人的任何可能涉案，我們不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，我們一定會嚴正譴責並採取應有措施。

請相信，我們的初衷與堅持從未動搖：不枉、不縱、不卑不亢，讓社會在真相面前更為透明、公正。

最後，我們要向所有關心爆料公社的朋友致上最深的歉意：讓各位擔心了。

請放心，我們會繼續扮演社會真相守護者的角色，與你們攜手同行，等待真相大白，還大家一個公道。

爆料公社表示，公司負責人的任何可能涉案，不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，一定會嚴正譴責並採取應有措施。圖／取自「爆料公社」臉書
爆料公社表示，公司負責人的任何可能涉案，不敢迴避，也絕不包庇。如果查明有不法行為，一定會嚴正譴責並採取應有措施。圖／取自「爆料公社」臉書

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