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大貓共犯梁恩睿狎4童拍性交片 自稱「良善」仍判25年...棄上訴定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

外號「大貓」的男子權自立23年前迷姦多名女童、拍影片上網兜售，出獄後再性侵友人託顧的小姊妹，他因拒絕警方追捕，去年8月墜樓身亡，共犯、台北市立美術館員工梁恩睿性侵4名童女、童男卻一度逍遙法外。基隆地院依加重強制性交等罪判梁25年徒刑，梁辯「仍有良善之一面」，台灣高等法院不採，11月25日上訴期屆滿，梁因未上訴而定讞。

今年5月30日一審判決當天，北美館公告梁恩睿2023年因曠職被解聘，館方是在收到起訴書才知道梁妨害性自主，初步未發現他任職期間有觸法行為，另將梁移送懲戒法院。懲戒法院明天上午9點30分將行準備程序，梁現在看守所等待執行，法官預計以遠距訊問方式開庭。

權自立（出獄後改名權子源）2001年間上網誘騙多名少女，連朋友託付照顧的3歲女兒也沒放過，下迷藥後性侵，再把過程製成光碟，以「大貓系列」販售，一審判無期徒刑，二審減為10年刑；胞弟權自強共同連續製造未滿18歲之人為性交、猥褻行為之電子訊號罪，遭判刑1年，緩刑3年。案件於2004年定讞。

但2023年5月，花蓮警方偵辦案件時，發現犯嫌的行動硬碟中有猥褻、性侵女童影像，8月初查出「案外案」，歹徒竟是住在基隆市的權自立。權受託幫忙照顧同社區的3名小姊妹，犯下獸行，去年8月20日警方查出權在桃園一所大學上職前訓練課程，持拘票逮人，他佯稱要拿書本等物品，疑畏罪輕生。

梁恩睿2022、2023年間在權自立的住處幫忙照顧3名小姊妹和另1名男童，但他不但拿來情趣用品「跳蛋」供女童使用，甚至叫男童與女童性交，還拍片紀錄。

梁犯案不只1次，還對著小姊姊的臉自慰，基隆地院認定他犯加重強制性交、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等14罪。一審批梁對兒童下手，重創他們的身心健康、影響人格發展，危害甚巨，因性自主權有不可替代性、不可回復性，判梁25年徒刑。

梁上訴稱惡性還不到「重大」地步，且他自白認罪，一審有「情輕法重」的情況，自覺「情堪憫恕」。梁說，如果有心利用影片牟利或散布，必定不會讓自己的長相和聲音入鏡，然而這些影片有他的身影、聲音，可見只是要「觀賞滿足性慾」。他稱原本赴日旅遊，但知道會東窗事發，因此選擇回台面對司法，羈押期間還有朋友願意寫信給他，可見他還有「良善的一面」。

高院認為男童和3名小姊妹身心未成熟，梁恩睿卻做出強制性交、強制猥褻、乘機性交之事，還拿手機錄影，甚至把玩具塞進被害人生殖器，毫不顧慮被害人的年紀。梁碩士畢業、家境優渥，利用社經優勢地位重創4個小孩身心，在法定刑內量處25年徒刑無不妥，要求減刑無理，因此駁回。

上訴二審失利後，梁恩睿選擇不再上訴最高法院，上訴期間於11月25日屆滿，全案確定。不過梁遭北市府移送懲戒法院部分，仍得開庭。

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「大貓」權自立（戴安全帽者）23年前迷姦多名女童、拍影片上網兜售，出獄後再性侵友人託顧的小姊妹，他因拒絕警方追捕，去年8月墜樓身亡。共犯、台北市立美術館前員工梁恩睿性侵4名未滿12歲的童女、童男，被依加重強制性交等罪判25年徒刑定讞。因北市府將梁移送懲戒法院，懲戒法院18日將遠距訊問暫押在看守所中的梁。圖／聯合報系資料照
「大貓」權自立（戴安全帽者）23年前迷姦多名女童、拍影片上網兜售，出獄後再性侵友人託顧的小姊妹，他因拒絕警方追捕，去年8月墜樓身亡。共犯、台北市立美術館前員工梁恩睿性侵4名未滿12歲的童女、童男，被依加重強制性交等罪判25年徒刑定讞。因北市府將梁移送懲戒法院，懲戒法院18日將遠距訊問暫押在看守所中的梁。圖／聯合報系資料照

基隆 性侵 猥褻

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