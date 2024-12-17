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Fans17網站成創意私房翻版 6人收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

檢方清查發現，Fans17網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。記者張議晨／攝影
檢方清查發現，Fans17網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。記者張議晨／攝影
成人平台「Fans17」被控有未成年影像，高雄檢警搜索查獲逾萬部未成年片，橋頭地檢署依違反兒少性剝削條例聲押平台董事長蔡孟翰等六人獲准，包括「爆料公社」負責人葉昌圳；另網紅「小哥哥艾理」交保廿萬元。

Fans17網站會員上萬人，已被檢察官、高雄市刑大行文關閉。據了解，該平台流傳身著高中職制服不雅影片，還有未成年被害人發現不雅影片遭上傳，報警求助，連藝人黃子佼持有的不法影片也在該平台流傳，而且許多人不知自己遭偷拍上傳，被害未成年人數還難以估算。辦案人員指儼然是「創意私房」翻版。

葉昌圳是爆料公社登記代表人，也是創辦人之一；爆料公社昨發聲明，Fans17與他們無關，葉昌圳遭檢方調查所涉內容，是他個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。「小哥哥艾理」陳男聲明，自己在平台開頻道，與散布未成年偷拍影像等犯行無涉。

檢警查出，Fans17董事長蔡孟翰，胞弟蔡信宏擔任監察人，具工程師背景葉昌圳負責網站基本架構組建，並提供技術，蔡姓兄弟處理網站營運，「小哥哥艾里」陳姓男子也曾任監察人；蔡信宏也曾掛名爆料公社董事。

橋檢十一日指揮高雄市刑大搜索帶回蔡姓兄弟、葉昌圳、阮姓人事主管、爆料公社小編蘇姓女子、蔡姓會員、小哥哥艾理等人，在公司查扣六千五百萬元現金，訊後認為六人犯違反兒少性剝削條例、妨害風化等罪嫌重大，聲押獲准。

檢方認為小哥哥艾理僅靠上傳影片賺取收益，暫未發現與公司營運有關，上傳影片也無未成年，以廿萬元交保候傳。

影片 未成年 爆料公社

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