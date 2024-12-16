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控包庇幼兒園性侵台南男涉製不實影片 市府家長提告

中央社／ 台南16日電

台南鄭姓男子質疑女兒就讀幼兒園涉不當管教及性侵，並指市府包庇，市府今天公布處理流程並指鄭男散布扭曲資訊影片，已蒐證提告，並有其他家長也提告鄭男違反個資法。

台南市政府今天針對此案於永華市政中心召開記者會，由副市長葉澤山、教育局長鄭新輝出席，並有2名幼兒園家長由律師陪同到場說明。

葉澤山表示，市府依法行政調查、釐清真相、維護幼童權益，鄭姓民眾非理性陳情行為及在網路上造謠抹黑，為維護市府執法尊嚴及公務員安全，全案已由教育局針對鄭男行為依法提告竊盜、恐嚇、妨礙公務等12項罪名，並支持遭不理性對待的教育局人員提告性騷、恐嚇等5項罪名。

鄭新輝表示，本案無論是鄭男陳情的不當管教或性侵等情節，都已依程序啟動並完成行政調查，過程中鄭男也邀請多名議員關切，教育局不可能隱匿、包庇或拖延調查結果，但對方不相信行政機關、司法機關調查，只相信自己。

鄭新輝指出，鄭男不斷在教育局調查過程中以非理性言語威脅、戲謔、性騷、跟騷、攻擊女性承辦科長及公務人員，甚至竊取查案用監視器影像，並將自編自導扭曲資訊影片上傳，霸凌醜化教育局相關人員。

他說，為維護公務人員，尤其是女性人員上班環境安全與尊嚴，決定逐一蒐證並支持提出告訴，包括多項公訴罪及相關人員提出加重誹謗罪等，以積極保護公務員，並希望當事人立即下架違法製作影片。

出席記者會的幼兒園家長也表示，鄭男涉嫌偷錄與其他家長對話並經惡意剪輯，營造出其他孩子遭教保員施虐情形，其他家長事後要求鄭男下架影片，竟遭鄭男夫妻以言語或文字辱罵「廢物、去死」等言詞。

另一名出席家長說，鄭男捏造不實言論，在幼兒園家長群組疲勞轟炸，造成其他家長困擾，有人制止還被辱罵，希望鄭男儘速將影片下架，還給校園及幼童清靜教育環境。

家長委任律師吳維妮表示，鄭姓夫妻應在體制內捍衛權利、理性溝通，而非不斷將其餘幼童及家長作為影片題材，並成為媒體公審素材，以圖個人私利或網路聲量。

影片 提告 教育局

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