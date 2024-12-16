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男追求女子竟自拍生殖器 傳訊「來一發、想約妳」遭訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子想要追查參加宗教活動認識的女子，涉嫌傳生殖器照片給她，以及不會懷孕、知道她的工作地點等文字，令女子感到畏懼。檢方偵辦後，認定陳男涉犯跟蹤騷擾防制法及刑法，從重依刑法恐嚇危害安全罪嫌起訴。

檢方起訴指出，陳男參加宗教活動時認識被害女子，因為想要追求她，在今年6月24日到7月3日間，多次在LINT傳送訊息給她，還傳送自拍的生殖器照片，內容令女子感到被騷擾，並向基市府申訴。

陳男傳送的文字訊息包括「要看我的屌嗎？來一發」、「我想約你，和你一起，情侶關係」、「不會懷孕，還是妳想生一個，商量看妳的排卵期決定」等等。陳男還跟被害女子說，已知道她的工作地點，並傳送令女子心生畏懼的訊息。

檢方偵訊時，陳男承認有傳訊息和照片給被害女子，檢方認定陳男行為涉嫌違反跟蹤騷擾防制法、刑法恐嚇危害安全罪，從重依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

基隆市陳姓男子想要追查參加宗教活動認識的女子，涉嫌傳生殖器照片給她，還出言恐嚇。檢方偵辦後，依恐嚇危害安全罪嫌起訴陳男。聯合報系資料照片
基隆市陳姓男子想要追查參加宗教活動認識的女子，涉嫌傳生殖器照片給她，還出言恐嚇。檢方偵辦後，依恐嚇危害安全罪嫌起訴陳男。聯合報系資料照片

恐嚇 跟蹤騷擾

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