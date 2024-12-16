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負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

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負責人捲兒少法遭押！爆料公社急切割 與Fans17關係全曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

臉書社群爆料公社。圖／取自爆料公社
臉書社群爆料公社。圖／取自爆料公社

網路成人片平台「Fans17」上傳上萬部未成年性影片供會員欣賞，橋頭地檢署偵辦後，聲押蔡姓負責人等6人獲准，其中被收押的男子葉昌圳及蘇姓女子，分別是知名網路社群「爆料公社」負責人及管理員，Fans17與爆料公社關係仍待釐清。

「爆料公社」原本為臉書社團，提供網友爆料使用，後來登記為公司法人後，由葉昌圳掛名代表人，根據經濟部資料，該公司為2017年成立，登記資本額達4200萬元，因葉參與Fans17運作，被列入共犯遭收押，震驚網路圈。

葉遭收押後，今下午爆料公社在網站發布聲明，稱他們僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。

爆料公社稱，本公司管理團隊及全體員工目前營運狀況一切正常。本公司高度尊重司法機關的偵辦工作，相信司法機關將秉公處理，查明事實，釐清責任。

對於任何將案件與本公司扯上關聯的不實指控與揣測，本公司保留法律追訴權。呼籲各界保持理性與客觀，尊重司法調查的最終結果，避免擴散未經證實的訊息。

本公司始終堅持依法經營，並承諾持續改善資訊分享的服務流程與管理規範。我們也將加強平台使用規則的審查與落實，堅守對社會的承諾。

根據經濟部網站，Fans17公司董事長蔡孟翰、監察人蔡信宏為兄弟，蔡信宏也曾掛名爆料公社董事，雙方互有合作。葉昌圳擔任工程師，負責Fans17的網站基本架構的組建，蔡姓兄弟則負責營運資金等籌措。

橋頭檢警追查，發現Fans17涉嫌上傳上萬部未成年性影像，部分影像來源甚至偷拍取得，連藝人黃子佼持有不法影片，該網站也有開放會員瀏覽。

橋頭檢警本月11日見時機成熟，動員高雄市刑大發動搜索，帶回Fans17董事長蔡孟翰、董事蔡信宏、葉昌圳及阮姓、蘇姓員工、網紅「小哥哥艾理」以及上傳影像的蔡姓現役軍人。

其中蔡孟翰、蔡信宏兄弟、葉昌圳及阮姓人事主管、蘇姓管理員、蔡姓軍人經複訊後，由檢察官向法院依違反兒少性剝削條例、妨害風化等罪嫌聲押獲准，「小哥哥艾里」涉案程度不高，檢方以20萬元交保候傳。

爆料公社負責人葉昌圳、蘇姓小編觸犯兒少性剝削條例被收押，爆料公社網站今下午貼出聲明喊是「個人行為」。取自爆料公社網站
爆料公社負責人葉昌圳、蘇姓小編觸犯兒少性剝削條例被收押，爆料公社網站今下午貼出聲明喊是「個人行為」。取自爆料公社網站

Fans17 公司法 未成年 爆料公社 網站

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