搭捷運手扶梯總是被襲臀 她「第三次」不想忍了報警揪狼

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聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有性犯罪前科的張姓男子在捷運站鎖定特定女子等候，趁被害人搭乘手扶梯時，3次於不同時間針對「同一人」性騷擾，檢察官起訴他。台北地院審理，判張有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。

法官判決認為，張各次犯罪的對象都是「同一人」，審酌張犯數罪反應出的人格特性、犯罪傾向、刑罰邊際效應隨刑期遞減等總體情狀，3罪各判張有期徒刑3月，再訂一應執行刑有期徒刑7月。

張與被害女子素不相識，2024年5月24日上午8時許，在台北捷運古亭站內乘被害人搭乘手扶梯時，自後方伸手觸碰她的臀部。

2024年5月27日上午8時許，張在同一地點乘被害人搭乘手扶梯不及抗拒，又自左後方經過被害人，以右手手背觸碰她的臀部。

2024年7月2日8時許，張還是在同一地點乘被害人搭乘手扶梯時，再觸碰她的臀部，被害人在「第三次」遭張觸碰後叫住張，並通知站務人員協助調閱監視器錄影畫面，向警方提出告訴，中正二分局移送張法辦，檢方起訴張。

法院審理，張坦承犯行，依監視器錄影光碟截圖、被害人拍攝張背影蒐證照、被害人與友人對話紀錄，法官認定張3次犯性騷擾罪，3次犯罪應分論併罰。

判決書說，張2020年即因性騷擾被科刑，仍於捷運站性騷擾陌生女性，考量他有意願與被害人和解，但被害人無意願，審酌張目從事剪輯影片工作，3次犯罪集中在今年5月、7月，且對象是「同一人」等，依法判決。

圖為摸臀示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
圖為摸臀示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

性騷擾 捷運 被害人

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