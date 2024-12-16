搭捷運手扶梯總是被襲臀 她「第三次」不想忍了報警揪狼
有性犯罪前科的張姓男子在捷運站鎖定特定女子等候，趁被害人搭乘手扶梯時，3次於不同時間針對「同一人」性騷擾，檢察官起訴他。台北地院審理，判張有期徒刑7月，得易科罰金21萬元。可上訴。
法官判決認為，張各次犯罪的對象都是「同一人」，審酌張犯數罪反應出的人格特性、犯罪傾向、刑罰邊際效應隨刑期遞減等總體情狀，3罪各判張有期徒刑3月，再訂一應執行刑有期徒刑7月。
張與被害女子素不相識，2024年5月24日上午8時許，在台北捷運古亭站內乘被害人搭乘手扶梯時，自後方伸手觸碰她的臀部。
2024年5月27日上午8時許，張在同一地點乘被害人搭乘手扶梯不及抗拒，又自左後方經過被害人，以右手手背觸碰她的臀部。
2024年7月2日8時許，張還是在同一地點乘被害人搭乘手扶梯時，再觸碰她的臀部，被害人在「第三次」遭張觸碰後叫住張，並通知站務人員協助調閱監視器錄影畫面，向警方提出告訴，中正二分局移送張法辦，檢方起訴張。
法院審理，張坦承犯行，依監視器錄影光碟截圖、被害人拍攝張背影蒐證照、被害人與友人對話紀錄，法官認定張3次犯性騷擾罪，3次犯罪應分論併罰。
判決書說，張2020年即因性騷擾被科刑，仍於捷運站性騷擾陌生女性，考量他有意願與被害人和解，但被害人無意願，審酌張目從事剪輯影片工作，3次犯罪集中在今年5月、7月，且對象是「同一人」等，依法判決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言