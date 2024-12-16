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Fans17上傳未成年片遭搜索 收押6人竟見爆料公社負責人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

網路成人片平台「Fans17上傳多部未成年影片供會員欣賞，橋頭地檢署偵辦後，聲押蔡姓負責人等6人獲准，其中一名收押被告，還是知名網路社群「爆料公社」負責人葉昌圳。檢警清算，Fans17至少上萬部影片與未成年有關，被害人數待清查。

「爆料公社」原本為臉書社團，提供網友爆料使用，後來登記為公司法人後，由葉昌圳掛名代表人，根據經濟部資料，該公司為2017年成立，登記資本額達4200萬元，因葉參與Fans17運作，被列入共犯遭收押，震驚網路圈。

高雄檢警近日接獲少女報案，稱她遭人偷拍的影片被上傳至Fans17供會員瀏覽、下載，檢警隨即組織專案小組，本月11日見時機成熟，動員高雄市刑大發動搜索，帶回Fans17董事長蔡孟翰、董事蔡信宏、葉昌圳及阮姓、蘇姓員工等人。

Fans17提供拍片者上傳影片，多數都為上傳者拍攝的性愛內容，本名陳玟里的網紅「小哥哥艾理」也在「Fans17」開設頻道，放上他拍攝的性愛畫面賺取收益，因「小哥哥艾理」掛名Fans17監察人，也在此波傳喚的被告名單之列。

檢方清查發現，該網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年性影像有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。

全案經橋檢主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏、鍾葦怡、陳俐吟、林世勛、陳韻庭、洪若純訊問後，認定蔡孟翰、蔡信宏、葉昌圳及阮姓、蘇姓、蔡姓員工等人犯嫌重大，依違反兒少性剝削條例、妨害風化等罪嫌聲押獲准。

至於「小哥哥艾理」，因涉案程度不高，雖有上傳影片至網站，但清查無未成年，僅賺取影片上傳收益，檢察官則各以20萬元及10萬元交保候傳，目前Fans17網站已遭檢察官、高雄市刑大行文關閉，被害未成年數量仍待清查中。

根據兒少條例，除拍攝上傳至網站外，若有瀏覽、下載也會觸法，該網站會員多達上萬人，橋檢將比照創意私房案跨大偵辦，揪出所有不法之徒。

檢方清查發現，該網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。記者張議晨／攝影
檢方清查發現，該網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。記者張議晨／攝影
檢方清查發現，該網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。記者張議晨／攝影
檢方清查發現，該網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。記者張議晨／攝影
Fans17網站已遭檢察官、高雄市刑大行文關閉，被害少女數量仍待清查中。取自該網站
Fans17網站已遭檢察官、高雄市刑大行文關閉，被害少女數量仍待清查中。取自該網站

Fans17 上傳 影片 未成年 爆料公社

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