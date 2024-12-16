小哥哥艾里出事了 情色網站Fans17被抄董事長6人收押

網路成人片平台「Fans17」驚見多部未成年性影片，橋頭地檢署日前發動搜索，帶回該網站董事長蔡孟翰、蔡信宏兄弟，其中擔任監察人的網紅「小哥哥艾里」也被帶回，受害少女估逾百人，橋檢複訊後，聲押蔡姓兄弟獲准，「小哥哥艾里」則被檢方以20萬元交保候傳。

Fans17提供拍片者上傳影片，多數都為上傳者拍攝的性愛內容，本名陳玟里的網紅「小哥哥艾里」也在「Fans17」開設頻道，放上他拍攝的性愛畫面賺取收益。

近日橋頭檢警接獲報案，發現有未成年的性愛片遭放上網路供會員付費瀏覽、下載，儼然成為「創意私房」的翻版，本月11日見時機成熟，動員高雄市刑大發動搜索，帶回Fans17董事長蔡孟翰、董事蔡信宏、葉昌圳及阮姓、蘇姓員工等人。

另拍攝多部影片的「小哥哥艾里」，則擔任Fans17公司的監察人，也一併遭檢警帶回，涉案人還有蔡姓現役軍人在內。

檢方清查發現，該網站上傳的數萬部成人影片，至少逾萬部與未成年有關，有些甚至為偷拍取得，此次搜索還在公司查扣6500萬元現金，可見獲利驚人。

全案經橋檢主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏、鍾葦怡、陳俐吟、林世勛、陳韻庭、洪若純訊問後，認定蔡孟翰、蔡信宏、葉昌圳及阮姓、蘇姓、蔡姓員工等人犯嫌重大，依違反兒少性剝削條例、妨害風化等罪嫌聲押獲准。